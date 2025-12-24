¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂçÄÅÎ¼²ð¤¬¸ì¤ë¡Ö19¡×¤Ø¤Î·è°Õ¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¤¬Ç÷¤ë³ÐÀÃ¤ÎÍýÍ³¤ÈÊúÉé
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤Î¼ãÂë±þ±çÈÖÁÈ¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Î17ÆüÊüÁ÷Ê¬¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¡Ö¤â¤â¥¹¥Ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç19Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í3Ç¯ÌÜ¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤ÎÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¡Ê26¡Ë¤Ë¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£º£Ç¯¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ÈÍèµ¨¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÄÅÅê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤Æ12»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤³¤½»×¤¦¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤º²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢7·î°Ê¹ß¤ÏËÉ¸æÎ¨1.37¤È¤¤¤¦È´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ê¡¢6¾¡¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ÆÆüËÜ°ìÃ¥´Ô¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤Î³¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¤Ï¡¢ÌøÅÄÍª´ôÁª¼ê¤äº£µÜ·òÂÀÁª¼ê¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏÁª¼ê¤òÇØ¤Ë¡¢¼ÖÎ¾¤ÎºÇÁ°Îó¤È¤¤¤¦¡ÖÆÃÅùÀÊ¡×¤ËºÂ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£±èÆ»¤òËä¤á¿Ô¤¯¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î¿ô¤Ë¡Ö¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤Æº£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢²¹¤«¤¤À¼±ç¤Ë¾Ð´é¤Ç±þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Íè¥·¡¼¥º¥ó¡¢ÂçÄÅÅê¼ê¤ÏÇØÈÖ¹æ¤ò¡Ö19¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÈÖ¹æ¤Ï¡¢¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¸Î¡¦ÌîÂ¼¹îÌé»á¤äµð¿Í¡¦¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¡¢µå³¦¤Ç¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¶â»ÒÀé¿Ò»á¤ä¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦»³²¬ÂÙÊåÅê¼ê¤¬ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÍýÁÛ¤ÎÈÖ¹æ¡×¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¿·¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¡£¥×¥í4Ç¯ÌÜ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÂçÄÅÅê¼ê¤Ï¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¥Õ¥ë¤ÇÀï¤¤È´¤¯¤³¤È¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£¿·¤·¤¤ÇØÈÖ¹æ¤òÇØÉé¤¤¼«¿È½é¤Î2·å¾¡Íø¤Ø¡½¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¼ãÂë¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î´üÂÔ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡²ó¤Î¡Ö¤È¤Ù¤È¤Ù¥Û¡¼¥¯¥¹¡×¤Ï24Æü¸á¸å9»þ54Ê¬ÊüÁ÷Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¸Þ½½ÍòÍª¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¼èºà¸åµ¡Ö¤È¤Ù¤È¤ÙÍª´©¹æ¡×¡ª¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤È¤¤Ë¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Î¾ðÊó¤Þ¤ÇÆ§¤ß¹þ¤àÈÖÁÈ¤Îà¥¦¥éÏÃá¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ú¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ä
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¡Ö²»³Ú¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î±ã¡×¡£µåÃÄ¹Êó¤ÎÊý¤Ë¤è¤ë¤ÈºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ò°ì¿·¡£»î¹çÆü°Ê³°¤Î¥É¡¼¥à¶õ´Ö¤ò³è¤«¤·¤¿²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¡¢¥Õ¥§¥¹¤Î¤è¤¦¤Ê³Ú¤·¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¢ö
¡¡Ãæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¾åÃãÃ«Åê¼ê¤Ë¤è¤ëÁª¼ê¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¤¹¡£ÅÐ¾ì¶Ê¤Î¥¤¥ó¥È¥í¤òÄ°¤¤¤ÆÁª¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç¡¢Àµ²ò¤¬¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¾åÃãÃ«Åê¼ê¤¬¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¥Ò¥ó¥È¤ò½Ð¤¹¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¤¢¤Þ¤ê¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ë²ñ¾ì¤ÏÂç¤¤¤ËÊ¨¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡ÀèÇÚÁª¼ê¤Î¥â¥Î¥Þ¥Í¤Ç¤Ï¡¢ÈäÏª¤µ¤ì¤¿ËÜ¿Í¤â´ò¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÃãÃ«Åê¼ê¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¿¿¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¸Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª
¡¡¤Þ¤¿¡¢°ÜÆ°Ãæ¤Î»þ´Ö¤Ë¤â¡¢ÌøÅÄÁª¼ê¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤ë¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤·¤¿¡ª