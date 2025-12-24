¥Õ¥£¥®¥å¥¢¸°»³Í¥¿¿¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¡¢Ì´¤ò³ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×ºäËÜ²Ö¿¥¤ÈàËÜÈÖ°ìÈ¯á¤ÎÇ®¤¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¶¦±é¤ËÂç³åºÓ¡Ö´°À®ÅÙ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´°¥³¥ÔÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡×
¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÆ±»Î¤ÎÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ª
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤ÇÍ¥¾¡¤·¡¢¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¸°»³Í¥¿¿¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ä¤¤¤Ë»ä¡¢²Ö¿¥¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ó·ó¥ª¥¿¥¯¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¡¢22Æü¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì(Åìµþ)¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥á¥À¥ê¥¹¥È¥ª¥ó¥¢¥¤¥¹¤Ç¤ÎºäËÜ²Ö¿¥¤È¤Îà¶¦±éáÆ°²è¤ò°úÍÑ¡£
¡¡ºäËÜ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖTime To Say Goodbye¡×¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥·¡¼¥¯¥¨¥ó¥¹¤ò´°Á´¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¸°»³¤¬¡¢Â©¤Î¹ç¤Ã¤¿¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖSP¤Ë¸Â¤é¤º¤É¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤â²Ö¿¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ´¤Æ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÁÇÅ¨¤Ê¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Ê¤Î¤Ë°ì½ï¤Ë¡¢¤ÈÍ¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë³ê¤ì¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¶¦±é¤Î¿´¶¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤³¤Î´°À®ÅÙ¹â¤¹¤®¤ë¥ª¥¿¥¯¡¢¡¢¡¢¡×¡ÖËÜÈÖ°ìÈ¯¤Ç¤³¤Î½ÐÍè¤À¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²þ¤á¤Æ¤³¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¢¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤ÇÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ö¿¥¤Á¤ã¤ó¤ÎStSq´°¥³¥Ô¤ÏÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê¶¦±é¤ò¸«¤é¤ì¤Æ¤ªÆó¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤âºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£