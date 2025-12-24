¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ªÊ¢¼é¤Ã¤Æ¤ëÍÍ¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡×ÌÚÂ¼ÂóºÈà¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óËºÇ¯²ñá¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖìÔÂô²á¤®¤ë¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÀÄ½Õ¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÉÚ±Ê°¦¤È¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£²û¤«¤·¤¤¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ÎËºÇ¯²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÚ±Ê¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦♡¥°¥é¥áËºÇ¯²ñ¡ª¡×¤È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢ÌÚÂ¼¼ç±é¤Î¥É¥é¥Þ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡×(TBS¡¢2019Ç¯)¤Î½Ð±é¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£ÌÚÂ¼¤â¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ö¤³¤Î´Ö¤Îhappy time!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤·¤¿¡¢ÂôÂ¼°ì¼ù¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¢ÎëÌÚµþ¹á¡¢TBS¤ÎÄÍ¸¶¤¢¤æ»Ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤é¤¬ÊÂ¤ó¤À½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖìÔÂô¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥°¥é¥áËºÇ¯²ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤ÆºÇ¹â¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¡Ö°¦¤Á¤ã¤ó¤Ï¤ªÊ¢¼é¤Ã¤Æ¤ëÍÍ¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¤ÏÂç¿Í¤ÎÀÄ½Õ¡×¡Ö¤â¤¦ºÇ¹â¤À¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ºÃç¤¬¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÚ±Ê¤Ï22Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÇÐÍ¥¡¦⼭ËÜ⼀¸¤µ¤ó¤È¤Î´Ö¤Ë¡¢¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¤ª¤á¤Ç¤¿¤Ë½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Æ±¥É¥é¥Þ¤ÏTBSÆüÍË·à¾ì¤ÎÏÈ¤Ç19Ç¯10·î´ü¥É¥é¥Þ¤ÇÊüÁ÷¡£24Ç¯¤Ë¤Ï¿·ºî¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡¢Æ±Ç¯12·î¤Ë¤Ï±Ç²èÈÇ¡Ö¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó¡¦¥Ñ¥ê¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£