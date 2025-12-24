Ç§ÃÎ·ï¿ô539·ï¡¢Èï³²Áí³ÛÌó28²¯2000Ëü±ß¡¡º£Ç¯11·î¤Þ¤Ç¡¡¼¯»ùÅç¸©Æâ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½Èñ¤¬µÞÁý
¡¡¼¯»ùÅç¸©·Ù¤Ï24Æü¡¢º£Ç¯1·î¤«¤é11·îËö¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¤¦¤½ÅÅÏÃº¾µ½¡¢SNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½Èï³²¾õ¶·¡×¤òËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤ÇÊó¹ð¤·¤¿¡£¤¦¤½ÅÅÏÃº¾µ½¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ï271·ï¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¡Ü81·ï¡Ë¤ÇÈï³²Áí³ÛÌó8²¯1000Ëü±ß¡ÊÆ±¡ÜÌó2²¯8000Ëü±ß¡Ë¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£SNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÇ§ÃÎ·ï¿ô¤Ï268·ï¡ÊÆ±¡Ü99·ï¡ËÈï³²Áí³ÛÌó20²¯1000Ëü±ß¡ÊÆ±¡Ü7²¯1000Ëü±ß¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢Ç§ÃÎ·ï¿ô¤Ï539·ï¡ÊÆ±¡Ü180·ï¡Ë¡¢Èï³²Áí³ÛÌó28²¯2000Ëü±ß¡ÊÆ±¡Ü9²¯9000Ëü¡Ë¤ÈÇ§ÃÎ·ï¿ô¡¢Èï³²³Û¤È¤âÁ°Ç¯Æ±´ü¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ê¡¢»öÂÖ¤Î¿¼¹ï¤µ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS·¿Åê»ñ¡¦¥í¥Þ¥ó¥¹º¾µ½¤ÎÁý²Ã¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£
¡¡¸©·Ù¤Ï¡Ö¥Ë¥»·Ù»¡º¾µ½¤ÎÈï³²¤¬Áý²ÃÃæ¤Ç¡Ø¡Ü¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¹ñºÝÅÅÏÃÈÖ¹æ¤äÌ¤ÅÐÏ¿¤Î¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÅÏÃÈÖ¹æ¤«¤é¤ÎÃå¿®¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
