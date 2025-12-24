「本当に韓国代表DFがきた！」「本気じゃん」Kリーグで146試合に出場した実力派の清水加入に「期待しかない」「間違いなく守備の柱になれる」の声

「本当に韓国代表DFがきた！」「本気じゃん」Kリーグで146試合に出場した実力派の清水加入に「期待しかない」「間違いなく守備の柱になれる」の声