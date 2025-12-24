「本当に韓国代表DFがきた！」「本気じゃん」Kリーグで146試合に出場した実力派の清水加入に「期待しかない」「間違いなく守備の柱になれる」の声
清水エスパルスは12月24日、浦項スティーラースのパク・スンウクが完全移籍で加入すると発表した。入国手続き後に来日し、メディカルチェックを受けたうえで、正式契約を締結する予定だ。
28歳の韓国代表DFは、2021年に釜山交通公社FCから浦項へ加入。その後、2024年１月に金泉尚武FCへ期限付き移籍し、2025年６月に浦項に復帰している。25シーズンはKリーグで34試合に出場し、１得点をマークした。
Kリーグで通算146試合に出場し、韓国代表でも５試合でプレーした実力派は、清水の公式サイトで以下のとおりコメントした。
「こんにちは。清水エスパルスの選手となりました、パク・スンウクです。IAIスタジアム日本平でファンの皆さまにお会いできることを、とても楽しみにしています。清水エスパルスは、サッカー選手として新たな挑戦をする海外での初めてのクラブです。私は『初めて』という言葉が好きです。新しく、ワクワクし、挑戦する気持ちを与えてくれる言葉だからです。サッカーを始めた当時の初心を忘れず、ピッチの上で皆さまに自分のプレーをお見せしたいと思います。
最後に、この新たなスタートの機会を与えてくださった清水エスパルスのクラブ関係者の皆さまに、心より感謝申し上げます。ご期待に応えられる選手になれるよう、全力を尽くします。清水エスパルスの新しい一員となった私、パク・スンウクへの温かいご声援を、どうぞよろしくお願いいたします。近いうちにお会いしましょう。ありがとうございます」
また、SNS上では、「ようこそ清水へ」「清水本気じゃん」「めっちゃ楽しみ！」「更なる高みを目指し共に闘いましょう」「期待しかない」「本当に韓国代表DFがきた！」「間違いなく守備の柱になれる」などの声があがった。
吉田孝行新監督の下、新たなスタートを切るエスパルスに頼もしい選手が加わった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
