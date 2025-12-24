°ËÃ£¸ø»Ò¤µ¤ó¡¡¡Ö¹±Îã¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È½÷»Ò²ñ3S¡¡¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡Ö¤¦¤ï¡¼¶³»Ò¤Á¤ã¤ó¤À¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¹ë²Ú¡×
¡¡¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î°ËÃ£¸ø»Ò¤µ¤ó¡Ê55¡Ë¤¬24Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡°ËÃ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö2025Ç¯¡¡¸µ½÷¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î¿©»ö¤ÎÄù¤á¤Ï¤³¤Î2¿Í¡£¤³¤Á¤é¤Î¹±Îã¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ÆüËÜ¶¥±Ë»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î´äºê¶³»Ò¤µ¤ó¡¢¸µ¥×¥í¥Æ¥Ë¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Îº´ÇìÈþÊæ¤µ¤ó¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥ê¥ó¥¯¤òÉÕ¤±¾Ò²ð¡£
¡¡¡Ö²û¤«¤·¤¤ÏÃ¤«¤éºÇ¶á¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Þ¤ÇÏÃ¤Ï½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢3¿Í¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤à¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¦¤ï¡¼¶³»Ò¤Á¤ã¤ó¤ÀÀ¨¤¤¡×¡Ö¤¦¤ï¤¹¤´¤¤¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£