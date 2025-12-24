ニッポン放送をはじめとする全国11局で実施・放送されている「ラジオ・チャリティ・ミュージックソン」が24日に生放送され、ゲストとしてコメディアン萩本欽一（84）が登場した。

目の不自由な方たちが安心して街を歩けるように“音の出る信号機”や、目の不自由な方の社会参加につながるアイテムを一つでも増やす基金を募るキャンペーンを行う同番組は、1975年に初回放送。毎年12月24日の正午から12月25日の正午まで生放送している。タイトルには「ミュージック」をかけながら「マラソン」のごとく24時間放送するという意味が込められており、今年のパーソナリティーは、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」が務める。初代総合司会を担当した萩本は、今年1番最初のゲストとして出演した。

放送時までの募金金額が発表されると「現金持ってくれば良かったな…。貯金は結構あるんだよ。余計なこと言うなってな」とボケで笑いを誘った。募金活動に関して「どうやったらいいか分からないよな」と語りながら、「いまだに忘れられない」と、パーソナリティーを務めていた当時を振り返り始めた。

当時、萩本がスタジオを飛び出し、リスナーのいる場所へ向かうと一台のトラックが。運転手は「ラジオ聞いてたら高速（道路）走ってって、降りないわけにはいかないだろ！」と言い放ち、1000円募金してそのまま走り去って行ったと説明。「“ブーン”って排気ガスみたいなのがかかったときに、涙が急にぽろぽろ…。音で泣けた」と思いをはせた。

出来事の一部始終がラジオを通じて他のリスナーに伝わると、他の運転手らも同様の行動に。スタジオのある有楽町に近い高速出口が混雑してしまったようで「おまわりさんが交通整備してくれてるの！どんだけ怒られるかと思った」と回顧。サンドウィッチマンに「（スタジオの）外に出ると物語に出会うから！」と経験談を熱弁していた。