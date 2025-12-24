43ºÐ¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡¢Ç¥¿±ÅüÇ¢ÉÂ¾è¤ê±Û¤¨Âè£²»Ò½Ð»º¡ÖÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¡×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï16ºÐÇ¯²¼¤ÎÇÐÍ¥
½÷Í¥¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Ê43¡Ë¤¬24Æü¡¢Äï¤Î¿Î¤µ¤ó¤È±¿±Ä¤¹¤ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¶â¿¹»ÐÄï¡×¤ò¹¹¿·¡£Âè2»Ò½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Æ°²èËÁÆ¬¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤ó¤Ê¤ÇÊì»Ò¶¦¤Ë·ò¹¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
½Ð»º¤·¤¿º£¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö³°¿©¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö³°¤Ë¾Æ¤Æù¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡£»ä¡¢Ç¥¿±ÅüÇ¢ÉÂ¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤ó¡£Ç¥¿±´ü´Ö¤«¤é³°¿©¹µ¤¨¤Æ¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¿¿ÌÚ¤Ï10·î¤ËÇ¥¿±ÅüÇ¢ÉÂ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¿ÌÚ¤Ï09Ç¯5·î¤ËÁ°É×¤È¤Î´Ö¤ËÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£7·î¤ËYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥¤Ç16ºÐÇ¯²¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î³ë¾þ¿´¡Ê27¡Ë¤È¤Î´Ö¤ËÂè2»Ò¤òÇ¥¿±¤·¤¿¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þ¿¿ÌÚ¤è¤¦»Ò¡Ê¤Þ¤¡¦¤è¤¦¤³¡Ë1982Ç¯¡Ê¾¼57¡Ë10·î15Æü¡¢ÀéÍÕ¸©À¸¤Þ¤ì¡£01Ç¯¡ÖDRUG¡×¤Ç±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£06Ç¯±Ç²è¡Ö¥Ù¥í¥Ë¥«¤Ï»à¤Ì¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡×¤Ç½é¼ç±é¡£±Ç²è¤Ï¡Ö¥â¥Æ¥¡×¡Ö³°»ö·Ù»¡¡¡¤½¤ÎÃË¤ËñÙ¤µ¤ì¤ë¤Ê¡×¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï10Ç¯NHKÂç²Ï¡ÖÎ¶ÇÏÅÁ¡×¤Ê¤É¡£13Ç¯±Ç²è¡Ö¤µ¤è¤Ê¤é·ÌÃ«¡×¤ÇÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Û¤«¡¢¼õ¾ÞÂ¿¿ô¡£±¿Æ°Îò¤Ï¶õ¼ê¡¢Î¦¾å¡£160¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿A¡£