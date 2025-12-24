¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡¢ÉÙ±Ê·¼À¸½êÂ°¤Î¡Ö¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¡×¤òÁ´ÎÐ±þ±ç! - ¥´¡¼¥ë²¼´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È&´õË¾Áª¼ê¥µ¥¤¥óÉÕ¤¥Ä¥¢¡¼¤òÈ¯ÇäÃæ
¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¥Ä¥¢¡¼¡ÖÁ´ÎÐ±þ±ç!¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»JAL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥Ä¥¢¡¼¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀßÄê´ü´Ö¤Ï2026Ç¯5·î3Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆÃÄêÆü¡£
¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖÁ´ÎÐ±þ±ç!¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»JAL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥Ä¥¢¡¼¡×
¡Ö¤¬¤ó¤Ð¤ì¡×¤ÎµÕ¤µ¸ÀÍÕ¤ÇÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿ËÌ³¤Æ»È¯¤Î¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥Á¡¼¥à¡Ö¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¡×¡£B.LEAGUE B1 ÅìÃÏ¶è¤ÎßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤ÎÃæ¡¢²ñ¾ì¤Ç¤Î´ÑÀï¤ÏÅìÃÏ¶è¾å°Ì¤òÁè¤¦Ç®µ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£(2025Ç¯12·î22Æü¸½ºß)
¤½¤Î¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤¿¡ÖÁ´ÎÐ±þ±ç!¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»JAL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥Ä¥¢¡¼¡×¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë²¼¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëJALÆÃÊÌ¥·¡¼¥È¤Ç¤Î´ÑÀï¤Ë²Ã¤¨¡¢Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬¤Ä¤¤¤¿¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òËþµÊ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
JALÆÃÊÌ¥·¡¼¥È¤Ç¤Î´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥Û¡¼¥àÂ¦¡¦¥¢¥¦¥§¥¤Â¦¤½¤ì¤¾¤ì¥´¡¼¥ë²¼Î¾¥µ¥¤¥É¤Ë´ÑÀïÀÊ¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢¥´¡¼¥ë²¼¤Ç»î¹ç¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¡ÖÁ´ÎÐ±þ±ç!¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»JAL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥Ä¥¢¡¼¡×¥´¡¼¥ë²¼´ÑÀïÀÊ
¤Þ¤¿¡¢JAL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥°¥Ã¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ë´õË¾¤ÎÁª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤ê´õË¾Áª¼ê°Ê³°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£°ìÊý¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÇäÅ¹¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê1,000±ß¥Á¥±¥Ã¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»¥¸¥ó¥®¥¹¥«¥ó²Ü°Ð²°¡×¡ÖÃº²Ð¾ÆÆù °ìÈ¯¥É¥ó¡×¤Ë¤Æ¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤òÃíÊ¸¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÉÊ¤ò¡£»¥ËÚ»ÔÃæ±û²·Çä¡¦¾ì³°»Ô¾ì¡ÖËÌ¤Î¥°¥ë¥á¡×¤ËÍèÅ¹¤·¤¿»²²Ã¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¡ÖËÌ³¤Æ»»º¤È¤í¤íº«ÉÛ20g(1ÂÞ)¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£
ÀßÄê´ü´Ö¤Ï2026Ç¯5·î3Æü¤Þ¤Ç¤ÎÆÃÄêÆü¡£½ÐÈ¯¤Î7ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥Ö¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç¡¢´õË¾Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¥°¥Ã¥º¤òÁªÂò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢14ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤ÎÍ½Ìó¤ª¤è¤Ó´õË¾Áª¼ê¤òÏ¢Íí¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÎÐ±þ±ç!¥ì¥Ð¥ó¥¬ËÌ³¤Æ»JAL¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¥Ä¥¢¡¼¡×ÀìÍÑ¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Æ¡¢³ÎÇ§¤Î¤³¤È¡£
