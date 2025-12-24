歌手・中森明菜（６０）がインスタグラムに最新ショットを“初投稿”した。

２４日に「ＡＫＩＮＡ ＮＡＫＡＭＯＲＩ “Ｍｅｒｒｙ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ， Ｍｙ Ｈｅａｒｔ” ２０２５．１２．２４ Ｄｉｇｉｔａｌ Ｒｅｌｅａｓｅ」と新曲を配信リリースすることを報告し、モノクロの写真をアップ。今年８月にインスタを開設した中森だが、ストーリーズではない投稿はこれが初めてだ。

ストーリーズも更新し、「メリークリスマス よろしければ聴いてみてください」とメッセージ。

ネットは「明菜ちゃん新曲！？マジか！」「朝からビックリ」「極上のクリスマスプレゼントすぎ」「泣ける」「インスタの初投稿が明菜さんからの新曲で…また泣かせますね」「素敵ないい曲でした」と歓喜の声を寄せた。

中森は今月１２日のニッポン放送「中森明菜のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」にパーソナリティーとして出演。スタジオでふんわりした内巻きのボブヘアにイメチェンした姿を見せ、ネットで「明菜さん。美しいですね。もう、明菜ちゃんとは呼べないレベル」「ますます美しくなられた明菜さん」などの反響を呼んだ。