ºë¶Ì¡¦Æ»¤Î±Ø¤ª¤¬¤ï¤Þ¤Á¤ÇÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÖÅß¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥Õ¥§¥¹¥¿¡×³«ºÅ
LSP¤¬ºë¶Ì¸©Èæ´ë·´¤Ç±¿±Ä¤¹¤ëÆ»¤Î±Ø¤ª¤¬¤ï¤Þ¤Á¤Ç¤Ï12·î27Æü¡Á2026Ç¯1·î4Æü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÖÅß¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥Õ¥§¥¹¥¿ µÍ¤áÊüÂê&¤Õ¤ë¤Þ¤¤º×¤ê¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡ÖÅß¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥Õ¥§¥¹¥¿ µÍ¤áÊüÂê&¤Õ¤ë¤Þ¤¤º×¤ê¡×
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢ÇÀ»ºÊª¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤äÂ¨Çä²ñ¡¢´ÛÆâ°û¿©Å¹¤Ç¤Îµ¨Àá¥á¥Ë¥å¡¼¤ÎÈÎÇä¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤Û¤«¡¢Ç¯»Ï¤Ë¤ÏÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç²¹¤«¤¤¿©»ö¤òÌµÎÁ¤Ç¤Õ¤ë¤Þ¤¦¡ÖÇ¯»Ï¤Õ¤ë¤Þ¤¤º×¤ê¡×¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
ÇÀ»ºÊª¤ÎµÍ¤áÊüÂê¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¤ä¿¼Ã«¤Í¤®¡¢ÇòºÚ¤Ê¤É¡¢¿©ºà¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÍÑ°Õ¡£ÀèÃå100¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÆÆü1¿Í1²ó¸ÂÄê¤Ç500±ß¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¡£
27Æü¡Á31Æü¤Ë¤Ï¡¢Å¹Æâ³¤Á¯Ð§Çä¾ì¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¥Í¥®¥È¥íÐ§¡×¤ä¡Ö¤Þ¤«¤Ê¤¤Ð§¡×¡¢¡Ö¤Þ¤°¤í¥µ¡¼¥â¥ó¥¢¥Ü¥«Ð§¡×¤ò¡¢2026Ç¯¤Ë¤Á¤Ê¤ß³Æ¸ÂÄê20¿©¤Ç260±ß¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£
(¼Ì¿¿º¸¤«¤é)¡Ö¥Í¥®¥È¥íÐ§¡×¡Ö¤Þ¤«¤Ê¤¤Ð§¡×¡Ö¤Þ¤°¤í¥µ¡¼¥â¥ó¥¢¥Ü¥«Ð§¡×
2026Ç¯1·î1Æü¡Á3Æü¤Ë¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©»º¿¼Ã«¤Í¤®¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤ÈÃº²Ð¤Ç¾Æ¤¤¤Æ¤½¤Î¾ì¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂÎ¸³·¿´ë²è¡Öºë¶Ì¸©»º¿¼Ã«¤Í¤®Â¨Çä²ñ&¤Í¤®¾Æ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¡×¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ°û¿©Å¹¤Ë¤Æ¡Ö³ª ¤«¤Íñ¤¦¤Þ¥È¥íñ²¤«¤± Ç¯ÌÀ¤±¤¦¤É¤ó¡×(1,980±ß/Î¤»³¤´¤Ï¤ó¿©Æ²)¤ä¡Ö¤ª¤·¤ë¤³¥¥å¡¼¥Ö¤Ñ¤ó¡×(550±ß/¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¤ª¤¬¤ï¤Ã»Ò)¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´ÂçÊ¡¡×(400±ß/¤±¤ó¤Ô¤È¤ß¤¿¤é¤·¤ª¤¬¤ï°Ã)¤Ê¤É¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Ê¡ÂÞ¤ÎÈÎÇä¤â¹Ô¤¦¡£
¡ÖÅß¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥Õ¥§¥¹¥¿ µÍ¤áÊüÂê&¤Õ¤ë¤Þ¤¤º×¤ê¡×
