±§ÅÔµÜ¤Î¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥â¥¦¥â¥¦¤ËÆÊÌÚ¸©»º¤Îçõ¤ò»È¤Ã¤¿¡ÖÀÖ¤ÈÇò¤Î¤¤¤Á¤´¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×¤¬ÅÐ¾ì
°ªÇµ¾±¤¬JR±§ÅÔµÜ±Ø¤Ë¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖJersey Mou Mou ¡Á¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥â¥¦¥â¥¦¡Á¡×¤Ï12·î26Æü¡¢¡ÖÀÖ¤ÈÇò¤Î¤¤¤Á¤´¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×(550±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡ÖÀÖ¤ÈÇò¤Î¤¤¤Á¤´¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¡×(550±ß)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢çõ¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤òÉÓ¤ËÃí¤®¹þ¤ß¡¢»Å¾å¤²¤ËÆÊÌÚ»º¤Îçõ¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£
¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤¤¿§¤Î¡Ö¤È¤Á¤¢¤¤¤«¡×¤È¡¢Çò¤¤¿§¤Î¡Ö¥ß¥ë¥¡¼¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤Î³ÑÀÚ¤ê¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
