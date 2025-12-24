池田エライザ「TGCしずおか2026」出演決定 板野友美・INI佐野雄大ら追加出演者発表
【モデルプレス＝2025/12/24】1月10日にツインメッセ静岡 北館大展示場にて開催される「SDGs推進 TGC しずおか 2026」（以下、TGCしずおか2026）より、追加出演者が決定した。
TGCが誇る人気モデルで、登場のその瞬間から神秘的なオーラでランウェイを掌握する池田エライザの出演が決定。俳優として数々の名作品に出演し、作品ごとに異なる顔を見せながらもゆるがない強烈な個性、そして繊細さと強さを併せ持つ表現力で観る者を魅了。さらに、アーティスト「ELAIZA」、監督をはじめ、表現者としてジャンルの枠を超えて活躍し、自身の世界観を確立してきた彼女が、TGCしずおかに初、そしてTGCの地方開催には「TGC 広島 2017」以来実に8年ぶりに降臨する。
その他にも、元NMB48のメンバーで、現在は俳優・タレント・アイドルプロデュースなどマルチに活動しながらも、「フレッシュレモンになる」夢を諦めない市川美織（TGCしずおか初出演）、昨年2024年に10年間務めた「non-no」専属モデルを卒業後、「andGIRL」のレギュラーモデルに加入。さらに「ZIP！」流行ニュース キテルネ！のリポーターも務める鈴木ゆうかが登場。
SNS総フォロワー数140万人超えで、2023年11月より出身地である静岡県吉田町の広報大使（第1号）を務めているひかりんちょに加えて、2025年、7作品以上もの映画・ドラマに出演し、2026年も、映画「おかえりの湯」や1月11日より放送予定のドラマ「パンチドランク・ウーマン −脱獄まであと××日−」への出演が決定している星乃夢奈と、「めざましテレビ」イマドキガールや現在放送中の「仮面ライダーゼッツ」ではヒロイン役を務め、2025年12月28日に放送予定のドラマ「ラストマン ー全盲の捜査官ー FAKE／TRUTH」にも出演が決定している堀口真帆ら、TGCしずおか初出演となる、話題作への出演が続く注目の若手俳優2人がゲストモデルに追加出演する。
ゲストには、2025年に20周年を迎えたAKB48の1期生で、卒業メンバーとして出演した、2025年12月に日本武道館にて開催された20周年記念コンサートが話題を呼んでいる板野友美に加えて、静岡県出身の個性派俳優・加藤諒、ファビュラスでハイパーゴージャスなボディを持つスーパーセレブリティ叶美香、 国民的人気を誇るお笑い芸人の川村エミコ（たんぽぽ）とやしろ優、2025年5月〜9月に開催され、約26万人を動員したツアー「2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR ［XQUARE］」を完走するなど、デビュー以来、圧倒的な実績とパフォーマンスで進化を続けるグローバルボーイズグループINIのメンバー佐野雄大が登場。
また、BTS、SEVENTEENらを擁するHYBE MUSIC GROUPレーベルのYX LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループとして、2025年6月に鮮烈なデビューを果たしたaoenから、メンバーの輝、今回がランウェイデビューとなる優樹の2人、年に一度の漫才頂上決戦である「M-1グランプリ」にて、2023年、2024年に同大会史上初となる2連覇を果たした令和ロマンの松井ケムリ、2025年11月28日よりヒット上映中の映画「栄光のバックホーム」にて映画初主演を務めている松谷鷹也ら、TGCしずおか初出演となる9人が決定した（叶美香、松井ケムリ・令和ロマン、松谷鷹也はTGC初出演）。
さらに、TGCしずおかにメインアーティストとして出演が決定している、世界中の注目を集める8人組ボーイズグループONE OR EIGHTから、今回がランウェイデビューとなるMIZUKI、REIAの2人、そして、5人組ボーイズグループWILD BLUEから山下幸輝が、ゲストとしてもTGCしずおかのランウェイを彩る。
注目のメインアーティストには、日本のアイドル文化を世界に向けて発信する、アソビシステムによるプロジェクト「KAWAII LAB.」から、「第76回NHK紅白歌合戦」に念願の初出場が決定したFRUITS ZIPPERとCANDY TUNE、そして、SWEET STEADY、CUTIE STREETの豪華4組が集結（FRUITS ZIPPERを除く3組はTGCしずおか初出演）。FRUITS ZIPPERの櫻井優衣、鎮西寿々歌、CANDY TUNEの小川奈々子、立花琴未、SWEET STEADYの奥田彩友、塩川莉世、そしてCUTIE STREETの板倉可奈、真鍋凪咲はゲストモデルとしてもTGCしずおかのランウェイに登場する。
2011年12月にデビューし、2020年の活動終了まで約9年間にわたり日本の音楽シーンを牽引してきたガールズグループ「E-girls」の2代目リーダーである佐藤晴美がプロデューサーを務め、才能豊かな候補生たちのハイレベルな戦いが話題となったオーディション番組「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」（日本テレビ）から生まれた10人組ガールズグループCIRRAがTGC NEXT ARTISTに決定。ここが憧れの出発点。ここから憧れの連鎖が始まる。合格者発表のその時まで数々のドラマを乗り越えてきた彼女たちの、デビュー後初となる大型ファッションイベントでのライブパフォーマンスも見どころだ。
TGCしずおかからのクリスマスプレゼントとして、TGCしずおかにメインアーティストとして出演が決定しているBUDDiiSとWATWINGによる1日限りのスペシャルコラボレーションステージが決定。BUDDiiSとWATWINGの“エナジー”がぶつかり合う最高に“あちぃ”ステージで、“最高の思い出”を届ける。（modelpress編集部）
イベント名称：SDGs推進 TGC しずおか 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION（略称：SDGs推進 TGC しずおか 2026）
開催日時：2026年1月10日（土） 開場11：30 開演13：00 終演17：30（予定）
会場：ツインメッセ静岡 北館大展示場（〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10）
ゲストモデル：青島心、嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、板倉可奈（CUTIE STREET）、市川美織、入江美沙希、岡崎紗絵、小川奈々子（CANDY TUNE）、奥田彩友（SWEET STEADY）、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、川口ゆりな、河村ここあ、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、塩川莉世（SWEET STEADY）、鈴木ゆうか、立花琴未（CANDY TUNE）、田鍋梨々花、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）、鶴嶋乃愛、なえなの、長浜広奈、なごみ、那須ほほみ、新沼凛空、希空、林芽亜里、ひかりんちょ、土方エミリ、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、真鍋凪咲（CUTIE STREET）、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、ゆい小池（ゆいちゃみ）、YUUKI（IS:SUE）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか
モデル：入江日奈子、小國舞羽、瀬川陽菜乃、玉田志織、中川紅葉
ゲスト：板野友美、一ノ瀬颯、王林、加藤諒、叶美香、川村エミコ（たんぽぽ）、くれいじーまぐねっと、佐野雄大（INI）、島村雄大、高尾颯斗、寺田心、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、羽田野孝介（└BHNX┘）、八村倫太郎（WATWING）、HAYATO（MAZZEL）、輝（aoen）、樋口幸平、日向亘、松井ケムリ（令和ロマン）、松谷鷹也、MIZUKI（ONE OR EIGHT）、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、MON7A、やしろ優、山下幸輝（WILD BLUE）、優樹（aoen）、LUKE（└BHNX┘）、REIA（ONE OR EIGHT） 他
メインアーティスト：CANDY TUNE、CUTIE STREET、しなこ、SWEET STEADY、BUDDiiS、FRUITS ZIPPER、MAZZEL、WILD BLUE 、WATWING、ONE OR EIGHT
TGC NEXT ARTIST：KID PHENOMENON、CIRRA
オープニングアクト：ICEx、ONSENSE、MELYUME、moxymill
MC：竹内由恵、ハリー杉山※50音順
ステージ内容：ファッションショー、アーティストライブ、パートナーステージ、パートナーブース 他
