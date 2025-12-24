MAX¡¦LINA¡¢µÓÀþÈþºÝÎ©¤Ä¥ß¥Ë¥¹¥«¥¿¥¤¥Ä¥³¡¼¥ÇÈäÏª¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÈþ½÷¥ª¡¼¥éÀ¨¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡Û¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦MAX¤ÎLINA¤¬12·î23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ç¤Î¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û48ºÐ¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¥ß¥Ë¥¹¥«¹õ¥¿¥¤¥Ä¤ÇÈþµÓÈäÏª
LINA¤Ï¡¢Æ±Æü½Ð±é¤·¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡ÖÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË¤è¤ë8»þ¡Á¡Ë¤Î4»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¡ÖÇ¯ËöÇú¾Ð¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡ª¡ª¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ º£Ç¯´èÄ¥¤Ã¤¿ÍÌ¾¿Íº×¡×¡Ê¢¨¤³¤ÎÆü¤Ï¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢ÁëºÝ¤Ç¤ÎÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤«¤é¥í¥ó¥°¥Ö¡¼¥Ä¤Þ¤Ç¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ËÅý°ì¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¹õ¤¤¥¿¥¤¥Ä¤òÍú¤¤¤¿µÓ¤ÎÈþ¤·¤¤¥é¥¤¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿ÈÖÁÈ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¤ªÎé¤È¤È¤â¤Ë¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò ¤½¤·¤ÆÁÇÅ¨¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö±Ê±ó¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡ÖµÓÀþÈþ¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡×¡ÖµÓ¤¬ºÙ¤¯¤ÆÄ¹¤¤¡×¡Ö¥È¡¼¥¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ½÷¥ª¡¼¥éÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡LINA¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡Ö±Ê±ó¤ËÈþ¤·¤¤¡×¡ÖµÓÀþÈþ¤È¤Ï¤³¤Î¤³¤È¡×¡ÖµÓ¤¬ºÙ¤¯¤ÆÄ¹¤¤¡×¡Ö¥È¡¼¥¯³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþ½÷¥ª¡¼¥éÀ¨¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
