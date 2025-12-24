Èª²ê°é¡¢ÈþµÓÁ´³«¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¡×¡ÖÉáÃÊ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/24¡Û½÷Í¥¤ÎÈª²ê°é¤¬12·î24Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Ê·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û23ºÐÈþ¿Í½÷Í¥¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬°Û¼¡¸µ¡×ÈþµÓÁ´³«¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ
Èª¤Ï¡Ö2025Ç¯¤â²Ä°¦¤¤¼Ì¿¿¤¿¤¯¤µ¤ó»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÂçÄÔ¤µ¤Þ¡£²ñ¤¦¤ÈËÜÅö¤Ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤¡»ä¤¿¤Á¡Ä¥¢¥¤¥³¥ó¤â¤¤¤Ä¤Ö¤ê¤«¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¤ÎÂçÄÔÎ´¹»á¤¬»£±Æ¤·¤¿¼«¿È¤Î¥Ý¡¼¥È¥ì¡¼¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¥¹¥é¥ê¤È¿¤Ó¤¿Çò¤¤Èþ¤·¤¤µÓ¤¬ºÝÎ©¤Ä¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥«¡¼¥¿§¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤È¤Ï°ìÊÑ¤·¤¿¡¢¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÇÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤É½¾ð¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¥É¥¥É¥¤¹¤ë¡×¡ÖÉáÃÊ¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥åÅ·ºÍ¤¹¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤ë¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÆ©ÌÀ´¶¤¬°Û¼¡¸µ¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î²Ä°¦¤µ¤È¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤ÇÆ´¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
