様子見ムード広がる＝オセアニア為替概況



豪ドルドルはややしっかりも小幅な値動きとなった。朝の0.6700ばさみでの推移から、午前中のドル安局面で0.6713まで上昇。昼過ぎにかけて0.6703まで調整売りも、その後再び高値圏トライという展開。もっとも値幅自体は限定的で、クリスマスを前に様子見ムードが広がった。

NZドルドルは0.5840ばさみから午前のドル安に0.5853まで上昇、0.5840に戻しった後もみ合いという展開。豪ドル同様に様子見ムード。



豪ドル円は午前中は円高の勢いが強く、朝の104円71銭から104円36銭までうりがでた。その後は104円50銭ばさみの推移。NZドル円は朝の91円28銭から午前中に90銭90銭を付けた。その後は91円ちょうどばさみ。



※今週の主な予定と結果

豪州・NZ ともクリスマスにつき25・26日休場

主な経済指標の発表は無し

