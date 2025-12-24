ÅÅÄÌ²áÏ«»à¤«¤é10Ç¯¡¡¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×Êì¡¦¹¬Èþ¤µ¤ó¤Î¼êµÁ´Ê¸
Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹¡ÖÅÅÄÌ¡×¤Î¿·Æþ¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¤Þ¤Ä¤ê¤µ¤ó¤¬²áÏ«¼«»¦¤·¤Æ¤«¤é10Ç¯¡£Êì¿Æ¤Î¹¬Èþ¤µ¤ó¤¬º£¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼êµ¤Ë¤Ä¤Å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ô¼êµÁ´Ê¸¡Õ
¤Þ¤Ä¤ê¤Î10Ç¯ÌÜ¤ÎÌ¿Æü¤Ë¤è¤»¤Æ
¸µÅÅÄÌ¼Ò°÷ ¹â¶¶¤Þ¤Ä¤êÊì ¹â¶¶¹¬Èþ 2025Ç¯12·î24Æü¡£
¤Þ¤Ä¤ê¤¬¤¤¤Ê¤¤10Ç¯ÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£2015Ç¯12·î25Æü¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÄ«¡¢¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¤ï¤º¤«24ºÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ÎÆü¤«¤é10Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Ç¯·î¡¢²¿ÅÙµ¨Àá¤¬½ä¤Ã¤Æ¤â¡¢»ä¤Î»þ´Ö¤Ï¤¢¤ÎÆü¤Î¤Þ¤Þ»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë»þ¤¬²á¤®¤Æ¤â¡¢¤Þ¤Ä¤ê¤ÏÂçÀÚ¤Ê°¦¤·¤¤Ì¼¤Ç¤¹¡£
¤Ï¤¸¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢Âç¹¥¤¡×¤ÈÊú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ì¤¯¤â¤ê¡¢°ì½ï¤ËÅÐ¤Ã¤¿ÉÙ»Î»³¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¸µµ¤¤Ç¤Í¡×¤È¿©»ö¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿10Æü¸å¡¢Îä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Þ¤Ä¤ê¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ÎÆü¤ò»×¤¦¤¿¤Ó¤Ë¶»¤¬Ä¥¤êÎö¤±¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
10Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤Ï·è¤·¤ÆºÇ°¦¤ÎÌ¼¤ò¼º¤Ã¤¿Èá¤·¤ß¤òÌþ¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤à¤·¤íºÐ·î¤ò½Å¤Í¤ë¤Û¤É¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î¤Þ¤Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò»×¤¤ÉÁ¤¡¢¶ì¤·¤ß¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤Ä¤ê¤Ï¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤¤¶¶ø¤«¤éÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¡¢·üÌ¿¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´õË¾¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ¼Ò¤·¤¿ÅÅÄÌ¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤ÏÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë²á¹ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£Ì²¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤È¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢Æ¨¤²¤ëÎÏ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ºÇ¸å¤Î¥á¡¼¥ë¤Ë¤Ï¡ÖÂç¹¥¤¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£º£¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»Å»ö¤â¿ÍÀ¸¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿É¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡£ºÇ¹â¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤À¤«¤é¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÅÄÌ¤ÏÏ«Æ¯´Ä¶²þÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤Ä¤ê¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Þ¤Ä¤ê¤ÏÌ¿¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤È²ù¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤â¤Þ¤Ä¤ê¤Îµ²±¤òÉ÷²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Á´¤Æ¤Î¼Ò°÷¤È²ñ¼Ò¤ò¼è¤ê´¬¤¯Á´¤Æ¤Î¿Í¤Î¿Í¸¢¤òÂº½Å¤·¤¿·Ð±Ä¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¸«¼é¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¡¢²áÏ«»à¤¬Áê¼¡¤®¡¢2014Ç¯¤Ë¡Ö²áÏ«»àÅùËÉ»ßÂÐºö¿ä¿ÊË¡¡×¡¢2018Ç¯¤Ë¤ÏÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤òµ¬À©¤¹¤ë¡ÖÆ¯¤Êý²þ³×¡×¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¤Þ¤Ä¤ê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë»Å»ö¤ÇÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¡¢Ì¿¤òÍî¤È¤¹¿Í¤¬¸å¤òÀä¤Á¤Þ¤»¤ó¡£²áÏ«»à¤Ï¡¢¼ã¤¯¤Æ·ò¹¯¤Ê¿Í¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¿Í¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿¦¼ï¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é·ò¹¯¤ÇÆ¯¤±¤ë¿¦¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¹ñÁ´ÂÎ¤ÇÆ¯¤Êý¤Î¹½Â¤¤òÃúÇ«¤Ë¸¡¾Ú¤·¤ÆÂÐºö¤ò¿Ê¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤Êý²þ³×¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê¤á¡¢Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬´õË¾¤ò»ý¤Ã¤Æ¿ÍÀ¸¤ò¤ª¤¯¤ì¤ë¹ñ¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆ¯¤¯¤³¤È¤¬¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤½¤ÎÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤«¤Ä¤ÆÆüËÜÃæ¤¬¤Þ¤Ä¤ê¤Î»à¤òÄÌ¤·¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
10Ç¯ÌÜ¤ÎÌ¿Æü¤Ë´ó¤»¤Æ¡¢»ä¤Ï²þ¤á¤Æ¶¯¤¯´ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì°Ê¾å¡¢¤Þ¤Ä¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê²áÏ«»à¤Îµ¾À·¼Ô¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£»ä¤Î¤è¤¦¤ËÂçÀÚ¤Ê²ÈÂ²¤ò¼º¤¦¿Í¤òÁý¤ä¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤Ä¤ê¤ÎÌ¿¤Ï¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤Þ¤Ä¤ê¤Î»à¤¬Êó¤ï¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÆ¯¤¯¿Í¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¡¢¤Þ¤Ä¤ê¤È²á¤´¤·¤¿°¦¤·¤¤»þ´Ö¤ò¶»¤Ë¡¢¤Þ¤Ä¤ê¤ÎÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Ì¤Íè¤¬ÌÀ¤ë¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â²áÏ«»àº¬Àä¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
