コロコロチキチキペッパーズが２０日放送のＭＢＳ「痛快！明石家電視台」に出演した。

観客からの質問コーナーで「ナダルさんを選んだ奥様はどんな方？」と吹き出しながら聞かれると、ナダルが「なめんなよ！」と返して笑わせた。

２０１６年に６歳年上の一般女性と結婚。

ひな壇から河井ゆずるが「奥さん年下ちゃうかったっけ？」と聞くと、ナダルが「奥さんは６個下って言ってたんですけど、結婚する時にほんまは６個上の今年４０歳ですって」と衝撃告白し、騒然。河井が「１２個サバ読んでたん！？」と声を上げた。

ナダルは「仲良くて、今も喧嘩せずですし」と語り、妻からは「全部好き。顔も好きであれば中身も好き」と言われていると明かし、明石家さんまが「ほんまのこと言えよ！」と突っ込んで笑わせた。

相方西野創人は、双方の妻と４人で会食した際に、ナダル妻に「いつもイジってすみません」と言うと、「もっと言ってください。私はナダルさん、そういう所が格好いいと思ってるんで。家族のためにイジられてくれてるんです」と返されたと明かし「すごいできた奥さんですよ」と明かした。