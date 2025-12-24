¥È¥ë¥³¡¡ÇÀ¶ÈÃÏÂÓ¤ËµðÂç¤Ê´ÙË×·ê¤¬½Ð¸½ Ìó700¤«½ê¡¡±«ÉÔÂ¤Ê¤É±Æ¶Á¤«
¥È¥ë¥³ÃæÉô¤Ç¤Ï±«ÉÔÂ¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢¿ôÉ´¤â¤ÎµðÂç¤Ê·ê¤¬½Ð¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µðÂç¤Ê·ê¤¬¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥ë¥³ÃæÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥³¥ó¥ä¸©¤ÎÇÀ¶ÈÃÏÂÓ¤Ç¤¹¡£
¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤ÎÃÏÂÓ¤Ç¤Ï¡¢±«ÉÔÂ¤äÃÏ²¼¿å¤Î¸º¾¯¤Ë¤è¤ê¡¢´ÙË×¤·¤¿·ê¤¬Ê£¿ô¤Ç¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢½Ð¸½¤·¤¿·ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¤è¤½700¤«½ê¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1¤Ä¤ÎÈª¤Ë10¸Ä°Ê¾å¤â¤Î·ê¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â¤¢¤ê¡¢·ê¤¬½Ð¸½¤¹¤ë¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÂçÉý¤ËÁá¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ê¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ê¤É¤Ïº£¤Î¤È¤³¤í½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤é¤Î´Ö¤Ë¤ÏÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÀìÌç²È¤é¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°¤¬·ê¤ÎÁý²Ã¤Î¼ç¤Ê¸¶°ø¤À¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìµµö²Ä¤Î°æ¸Í·¡¤ê¤Ê¤É¤âÌäÂê¤ò°²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£