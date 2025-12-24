¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ »ä¤ËÈ¿ÂÐ¤Ê¤é¡ÖFRBµÄÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏFRB¡áÏ¢Ë®½àÈ÷À©ÅÙÍý»ö²ñ¤Î¼¡¤ÎµÄÄ¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¤é¤ÎÊý¿Ë¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¼Ô¤Ï¡Ö·è¤·¤ÆµÄÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï23Æü¡¢¼«¤é¤ÎSNS¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×¥ë¡¼¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¤Î¤Ï¡ÖÎÏ¶¯¤¤»Ô¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶ò¤«¤ÊÀ¯ºö¤³¤½¤¬¸¶°ø¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¡¢¼¡¤ÎFRB¤ÎµÄÄ¹¤Ë¤Ï¡Ö»Ô¾ì¤¬¹¥Ä´¤Ê¤éÍø²¼¤²¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ÐºÑ¤¬¹¥Ä´¤Ê¾ì¹ç¡¢Ãæ±û¶ä¹Ô¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Î²ÃÂ®¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢À¯ºö¶âÍø¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¿µ½Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ï¼«Á³¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ì¤¬¾å¾º´ðÄ´¤Ë¤¢¤ë»þ¤ËÍø¾å¤²¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼«¤é¤ÎÊý¿Ë¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¼Ô¤Ï¡ÖFRB¤ÎµÄÄ¹¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë