¸µ¶áÅ´¡¦ÃæÆü¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿º´Ìî»üµª¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¸ø¼°¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú º´Ìî»üµª ¡Û ¡Öº¸¼ê¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤â¤¿¤Þ¤Ë½Ð¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«³Ú¤·¤¤¡×¶á¶·Êó¹ð¡¡ºòÇ¯5·î¤Ë±¦ÏÓÀÚÃÇ¼ê½Ñ
º´Ìî¤µ¤ó¤Ï¡Øº£Ç¯¤â¸å¤ï¤º¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡Öº£Æü¤ÏÀ¤´Ö¤Ç¸À¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë²¿¤«¤¹¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬³§¤µ¤ó¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö4·î¤ËÂà±¡¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Ç¯Ëö¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂÎÄ´¤Ê¤É°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¤³¤Î¤Þ¤ÞÇ¯»Ï¤ò·Þ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤»3Ç¯¿¶¤ê¤Î¥·¥ã¥Ð¤Ç¤ÎÀµ·î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯5·î½é½Ü¤Ë¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿´¶À÷¾É¤Î°²½¤Ë¤è¤ë±¦ÏÓÀÚÃÇ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿º´Ìî¤µ¤ó¡£
¡ÖÇ¯¤òÌÀ¤±¤¿¤é½ù¡¹¤ËÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÆ©ÀÏ¤Ï·ÑÂ³¤À¤·µ¤¤ÏÈ´¤±¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤Í¡£¡×¤È¡¢ÌýÃÇ¤»¤Ì¤è¤¦¼«²ü¡£
Â³¤±¤Æ¡Öº¸¼ê¤À¤±¤ÎÀ¸³è¤â¤¿¤Þ¤Ë½Ð¤ëÉÔ¶ñ¹ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»ú¤ò½ñ¤¯µ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¤â¤Ã¤È»ú¤òåºÎï¤Ë½ñ¤¤¿¤¤¤·È¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤â¤â¤Ã¤È¾å¼ê¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¥´¥ßÂÞ¤ò·ë¤Ö¤Î¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¼¡¤Ï·¤É³¤ò·ë¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡×¤È¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡£¥±¡¼¥¤Ï¤¢¤ì¤ä¤±¤É¥Á¥¥ó¤Ï¿©¤Ù¤è¤¦¤«¤Ê¾Ð¡×¡Ö³§¤µ¤ó¡¡Merry Christmas¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡¡¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¡£
ºÇ¸å¤Ë¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¶²¤í¤·¤¤¡¡·ò¹¯Âè°ì¡¡¤ß¤ó¤Ê¤«¤¬¤äÌÓ¡Á¡×¤È¡¢¤ª·è¤Þ¤ê¤Î¥»¥ê¥Õ¤â¸ò¤¨¡Ö¤ª¤»¤Á¡£¡£¡£¡¡³¤Ï·(Ä¹¼÷)¤È¤ì¤ó¤³¤ó(¸«ÄÌ¤·)¤Ë¹õÆ¦(Æ¯¤¯)¿©¤Ù¤¿¤¤¤Í¡£¡×¤È¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¿©ºà¤ò¤¢¤²¤ÆÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
