ÊÆ¡¢Ãæ¹ñÈ¾Æ³ÂÎ¤Ø¤Î´ØÀÇ¸«Á÷¤ê¡¡27Ç¯6·î¤Þ¤Ç¡¢´Ø·¸°Ý»ýÍ¥Àè
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆÄÌ¾¦ÂåÉ½Éô¡ÊUSTR¡Ë¤Ï23Æü¡¢Ãæ¹ñ¤«¤éÍ¢Æþ¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¾¦Ë¡301¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯¿·¤¿¤ÊÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ò2027Ç¯6·î¤Þ¤Ç»ö¼Â¾å¸«Á÷¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£º£Ç¯10·î¤ÎÊÆÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÄÌ¤¸¤¿Î¾¹ñ¤Î¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤ò¼õ¤±¡¢ÅöÌÌ¤ÏÀ©ºÛÁ¼ÃÖ¤ò²óÈò¡£26Ç¯4·î¤ËÍ½Äê¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎË¬Ãæ¤â¸«¿ø¤¨¡¢´Ø·¸°Ý»ý¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Ï¢Ë®´±Êó¤Ëº£·î29Æü·ÇºÜÍ½Äê¤ÎÊ¸½ñ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡USTR¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°À¯¸¢»þ¤Î24Ç¯12·î¤Ë»Ï¤á¤¿Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ»º¶È¤Î»ÙÇÛ¤Ë¸þ¤±¤¿Ãæ¹ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÉÔÅö¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¾¦¶È³èÆ°¤ËÉéÃ´¤äÀ©¸Â¤ò²Ý¤¹¤â¤Î¤À¡×¤ÈÈ½ÃÇ¡£ÉÔ¸øÀµËÇ°×¤Ø¤Î°ìÊýÅª¤ÊÀ©ºÛ¤òÇ§¤á¤¿ÄÌ¾¦Ë¡301¾ò¤Ë´ð¤Å¤¯Á¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤È·ëÏÀ¤Å¤±¤¿°ìÊý¡¢ÅöÌÌ¤Ï¿·¤¿¤ÊÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤ò0¡ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡27Ç¯5·î²¼½Ü¤Þ¤Ç¤ËÄÉ²Ã´ØÀÇ¤ÎÀÇÎ¨¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ±6·î23Æü¤Ë²Ý¤¹¡£ÅÅµ¤¤ÎÎ®¤ì¤òÀ©¸æ¤¹¤ëÈ¾Æ³ÂÎÁÇ»Ò¡Ö¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿¡×¤ä½¸ÀÑ²óÏ©¡ÊIC¡Ë¤Ê¤É18ÉÊÌÜ¤¬ÂÐ¾Ý¡£