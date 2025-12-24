¹Ò¶õµ¡ÄÆÍî ¥ê¥Ó¥¢·³¤Î»²ËÅÁíÄ¹¤é5¿Í»àË´
¡¡¥È¥ë¥³¤Ç¹Ò¶õµ¡¤ÎÄÆÍî»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢ËÌ¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤¢¤ë¥ê¥Ó¥¢¤Î·³»²ËÅÁíÄ¹¤é5¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥ë¥³¤ÎÆâÁê¤Ï23Æü¡¢¼óÅÔ¥¢¥ó¥«¥é¤Î¶õ¹Á¤òÎ¥Î¦¤·¡¢¥ê¥Ó¥¢¤Î¥È¥ê¥Ý¥ê¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹Ò¶õµ¡¤Î¹ÔÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Î¥Î¦¤«¤é¤ª¤è¤½40Ê¬¸å¤ËÏ¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¡¢¶ÛµÞÃåÎ¦¤ÎÍ×ÀÁ¤â¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸å¡¢µ¡ÂÎ¤Î»Ä³¼¤È¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿5¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ó¥¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤Î¥É¥Ù¥¤¥Ð¼óÁê¤Ï¡¢»àË´¤·¤¿¤Î¤¬¡¢·³¤Î¥Ï¥À¥Ã¥É»²ËÅÁíÄ¹¤é¤À¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¡ÖÈá·àÅª¤ÇÄË¤Þ¤·¤¤»ö¸Î¡×¤ÈÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ó¥¢¤ÏÅìÀ¾¤ÇÊ¬Îö¾õÂÖ¤Ç¡¢»ÃÄêÀ¯ÉÜ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥È¥ë¥³·³¤ÎÇÉ¸¯¤¬2Ç¯´Ö±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»²ËÅÁíÄ¹¤é¤Ï²ñÃÌ¤Î¤¿¤á¥È¥ë¥³¤ò¸ø¼°Ë¬Ìä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë