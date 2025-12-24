【令和忍者隊ガッチャマン「あなたの毎日に、資産形成のきっかけがある。」】 12月23日 公開

タツノコプロがアニメーション制作・ライセンス展開を行う「科学忍者隊ガッチャマン」と一般社団法人全国銀行協会がタイアップし、資産形成のさらなる推進に向けた特設サイト「令和忍者隊ガッチャマン『あなたの毎日に、資産形成のきっかけがある。』」を、12月23日に公開した。

本サイトは、まだ資産形成に踏み出せていない人に、楽しみながら学んでもらうことを目的としたもの。日常の身近な場面から、資産形成の必要性を考えるきっかけになるような仕掛けや、オリジナルのショート動画が用意されている。

□「令和忍者隊ガッチャマン『あなたの毎日に、資産形成のきっかけがある。』」のページ

【特設サイト概要】

・公開期間：2025年12月23日～2026年3月22日

・主なコンテンツ

（1）暮らしの中のきっかけチェッカー

年代や家族構成に応じて、資産形成を始めるきっかけとなり得る日常の出来事を紹介。大きなライフイベントだけではなく、「健康診断で引っかかった」等の身近な出来事も資産形成のきっかけに。

（2）ショート動画

「暮らしの中のきっかけチェッカー」と連動して、テレビアニメ「科学忍者隊ガッチャマン」のキャラクターである大鷲の健と白鳥のジュンが、日常の何気ない会話から「資産形成を始めるきっかけ」に気付かせるストーリー形式の動画。