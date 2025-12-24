午後：債券サマリー 先物反落、日銀オペで超長期債に売り 長期金利２．０４０％で推移 午後：債券サマリー 先物反落、日銀オペで超長期債に売り 長期金利２．０４０％で推移

２４日の債券市場で、先物中心限月３月限は反落した。日銀が実施した５本の定例国債買い入れオペのうち、超長期ゾーンの結果が総じて弱めと受け止められた。先物は朝高後に値を消す展開となった。



日銀の国債買いオペは「残存期間３年超５年以下」と「同５年超１０年以下」、「同１０年超２５年以下」、「同２５年超」と物価連動債が対象。オファー額は予定通りとなった。このうち超長期ゾーンである「同２５年超」の応札倍率が３倍を上回った。財政拡張シナリオが横たわるなかで超長期債の保有ニーズの乏しさが示される形となった。オペの結果判明直後の先物の反応は比較的限られたものとなったが、超長期債への売り圧力が重荷となり、やがて軟化した。



午前の先物は堅調だった。外部環境に手掛かり材料が乏しいなか、日銀の金融政策決定会合後に進んだ円安が一服したことが支えとなり、買い戻しが入った。



先物３月限は前営業日比５銭安の１３２円８０銭で終了した。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント高い２．０４０％に上昇した。



出所：MINKABU PRESS