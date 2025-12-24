外為サマリー：１５５円８０銭近辺で推移、介入警戒で円買いの動きも 外為サマリー：１５５円８０銭近辺で推移、介入警戒で円買いの動きも

２４日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円７９銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８３円７５銭前後と同８銭程度のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では、１５６円１０銭前後で推移していたが、午前１１時過ぎに１５５円５０銭台までドル安・円高が進んだ。政府・日銀による為替介入による警戒感は依然として強く、円を買い戻す動きが流入した様子だ。午後１時にかけ１５６円近辺まで値を戻したが、その後は再び１５５円台後半での値動きとなった。欧米ではクリスマス休暇を取る関係者も多く、様子見姿勢も強まっているようだ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１７９８ドル前後と同０．００２０ドル程度のユーロ高・ドル安で推移している。









出所：MINKABU PRESS