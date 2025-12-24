岡山レンタル中の日本代表MF佐藤龍之介がFC東京に復帰「素晴らしい経験をして大きく成長することができた」
FC東京は24日、ファジアーノ岡山に育成型期限付き移籍をしていたMF佐藤龍之介(19)が復帰すると発表した。
佐藤はFC東京のアカデミーで育ち、2023年8月に16歳でプロ契約。今季は岡山に育成型期限付き移籍で加入し、J1リーグ戦28試合に出場して6得点を挙げる活躍を見せた。6月には日本代表デビュー。さらにJリーグの優秀選手賞とベストヤングプレーヤー賞に輝くなど、充実のシーズンを過ごした。
岡山の公式サイトを通じて「1年間とは思えないほど、充実し、成長を感じる時間でした」と振り返り、「ここで得たものをすべて自分の力に変えてこの先もギラギラと成長し続けます。そしてみなさんが誇りに思っていただける選手になれるよう頑張ります」と決意を表明。「本当にありがとうございました!!」と感謝を語った。
FC東京の公式サイト上では「この1シーズンは、これまでにない素晴らしい経験をして大きく成長することができたので、みなさんの前でその姿を見せられることを楽しみにしています」とコメント。「FC東京で活躍すること、タイトルを獲ることは僕の大きな目標です。そして試合に勝利してファン・サポーターの方と一緒に“シャー”で喜びを分かち合い、You'll Never Walk Aloneを歌いたいです。強く、愛される選手をめざして戦います!」と誓った。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●MF佐藤龍之介
(さとう・りゅうのすけ)
■生年月日
2006年10月16日(19歳)
■出身地
東京都西東京市
■身長/体重
171cm/65kg
■経歴
JACPA東京FC-FC東京U-15むさし-FC東京U-18-FC東京-岡山
■代表歴
2022年:U-16日本代表
2023年:U-17日本代表(FIFA U-17ワールドカップインドネシア2023)、U-18日本代表
2024年:U-19日本代表
2025年:SAMURAI BLUE(日本代表)、U-22日本代表、U-20日本代表(FIFA U-20 ワールドカップチリ2025)
■出場歴
J1リーグ:31試合6得点
リーグカップ:3試合
天皇杯:1試合
■コメント
▽FC東京側
「FC東京に関わるすべてのみなさん、ただいま。ふたたび青赤のユニフォームを着てプレーできることを嬉しく思います。この1シーズンは、これまでにない素晴らしい経験をして大きく成長することができたので、みなさんの前でその姿を見せられることを楽しみにしています。
FC東京で活躍すること、タイトルを獲ることは僕の大きな目標です。そして試合に勝利してファン・サポーターの方と一緒に“シャー”で喜びを分かち合い、You'll Never Walk Aloneを歌いたいです。
強く、愛される選手をめざして戦います!応援よろしくお願いします!」
▽岡山側
「このたびFC東京に復帰することになりました。
1年間とは思えないほど、充実し、成長を感じる時間でした。
このクラブに関わるすべての人の情熱や、常に謙虚でありながら1日1日の努力を怠らない姿勢に毎日のように刺激を受けながら過ごしていました。
結果が出ない時も含め、どんな状況にも関わらず、声援を送り続けてくれたサポーターの皆さんには感謝の気持ちでいっぱいです。
皆さんの存在が本当に大きな力になりました。
岡山県のことを何も知らずにこの地に来ましたが、関わってくださった方々や街の雰囲気に触れ、今では心から大好きな場所になりました。
このクラブでは計り知れないほどのことを得ることができすべて自分にとってかけがえのない財産です。
ここで得たものをすべて自分の力に変えてこの先もギラギラと成長し続けます。
そしてみなさんが誇りに思っていただける選手になれるよう頑張ります。
本当にありがとうございました!!」
