¿å¸ÍMF²ÃÆ£Àé¿Ò¤¬·ÀÌó¹¹¿·¡Ö¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼1¤Ä1¤Ä¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹ÅØÎÏ¡×
¡¡¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¤Ï24Æü¡¢MF²ÃÆ£Àé¿Ò¤ÈJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤Î·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¿å¸Í¤Çº£µ¨J2¥ê¡¼¥°20»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿²ÃÆ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¿å¸Í¤¬¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¹ï¤ß¤Ë¹Ô¤¯Ãæ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹!ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿å¸Í¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤ÎÎÏ¤ÇJ2Í¥¾¡¡¢J1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎJ1¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼1¤Ä1¤Ä¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹ÅØÎÏ¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿å¸Í¤Çº£µ¨J2¥ê¡¼¥°20»î¹ç2ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤¿²ÃÆ£¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¿å¸Í¤¬¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¹ï¤ß¤Ë¹Ô¤¯Ãæ¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹!ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¿å¸Í¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§ÍÍ¤ÎÎÏ¤ÇJ2Í¥¾¡¡¢J1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¥¯¥é¥Ö¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎJ1¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼1¤Ä1¤Ä¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹ÅØÎÏ¤·¡¢¾¡Íø¤Ë¹×¸¥½ÐÍè¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!Íè¥·¡¼¥º¥ó¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£