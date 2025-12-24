「斬新」「グラデーション、いい」「意外なデザイン」秋田が新ユニフォームを発表
ブラウブリッツ秋田は24日、明治安田J2・J3百年構想リーグで着用するユニフォームが決定したと発表した。
クラブはコンセプトを「秋春制への移行を前に開催される特別な半年間。『挑戦を秋田の文化に』をクラブフィロソフィーとして掲げるブラウブリッツ秋田の明治安田百年構想リーグユニフォームは、『挑戦』からもたらされる『進化』と『変化』を変わりゆくグラデーションで表現した。各カラーは秋田の豊かな自然をイメージ。シンプルでありながらも、これまでにない挑戦的なデザインとなっている」と説明している。
1stユニフォームのデザインは「TDKサッカー部から受け継ぐ青を基調に、田沢湖や日本海を思わせるエメラルドグリーンのグラデーションが色鮮やかなデザイン」となり、2ndユニフォームは「深々と降り積もる雪が秋田の地をあまねく白く覆い、時折光にきらめく様をイメージ」に。
また、GK1stは「日本海に沈む燃えるような夕日を、赤からオレンジ、そして黄色へと移り変わるグラデーションで表現」され、GK2ndは「鉄の鎧を思わせる黒を纏い、揺るがない強さと存在感を黒のグラデーションで現す」とされている。
クラブが公式Xで新ユニフォームを発表すると、ファンは「青と緑のグラデが素敵」「格好良いユニだ!」「どーんとTDKのロゴ!」「今までにない斬新なデザイン」「明るいユニだ!」「意外なデザインに驚き」「グラデーション、いい」などと反応している。
