鳥栖、岡山MF田中雄大を完全移籍で獲得「覚悟を持って移籍してきました」…今季は甲府に期限付き移籍
サガン鳥栖は24日、ファジアーノ岡山MF田中雄大の完全移籍加入を発表した。田中は今季、ヴァンフォーレ甲府に期限付き移籍し、J2リーグ38試合2得点を記録していた。
田中はクラブを通じ、「サガン鳥栖に関わる全ての皆さん、初めまして!今シーズンヴァンフォーレ甲府でプレーし、ファジアーノ岡山から加入することになりました田中雄大です。サガン鳥栖で高みを目指したい。そう強く思い、覚悟を持って移籍してきました。自分を必要としてくれたサガン鳥栖のJ1復帰のために、全てを懸けて、全身全霊で闘い続けます。試合で来た時、素晴らしい雰囲気であった駅前不動産スタジアムをホームに持ち闘えることに今からすごくワクワクしています。目標を達成し、更に上に行くためには、サガン鳥栖に関わる全ての方々の力が必要不可欠です。上手くいくことばかりではないと思いますが、どんな時でも共に闘い、共にJ1昇格を掴み取りましょう!これからよろしくお願いします!」とコメントしている。
以下、クラブ発表のプロフィール
●MF田中雄大
(たなか・ゆうだい)
■生年月日
1999年12月14日
■出身地
神奈川県
■身長/体重
163cm/63kg
■経歴
南百合丘SC-FC多摩Jrユース-桐光学園高-早稲田大-岡山-甲府
■岡山から発表されたコメント
「初めに、J1残留おめでとうございます!
この1年間ファジアーノ岡山がJ1で躍動する姿を見ていつも刺激をもらっていました。
この度、サガン鳥栖に移籍することになりました。
大学4年時、怪我もありサッカーを辞めようとも考えていた時に、スカウトの中島健太さんに声をかけていただき、ファジアーノ岡山で目標であったプロサッカー選手のキャリアをスタートすることができました。
ファジアーノ岡山に呼んでいただいていなかったら、今大好きなサッカーをしていなかったと思っています。
だからこそ、このクラブに貢献したい、このクラブのために闘い続けたいと思いプレーしてきましたが、3年目には10番を背負わせていただきながらもなかなかそれを果たすことができなかったと感じています。
それでも、ファジアーノ岡山で過ごした時間は、大きな財産になり宝物になりました。
プロデビュー開幕戦でのゴール、ファン・サポーターの皆さんの声援やメッセージ、J1昇格の景色など、ここでは書ききれないくらいの忘れられない瞬間が自分の中にあります。
本当にこのファジアーノ岡山に関わる全ての皆さんに育てていただきました。
決していい事ばかりではありませんでしたが、心の底から岡山に来られて良かったと思っています。
どんな形であれまた帰ってきたいと思えるような、第二の故郷になりました。
自分にとってここからまた新たなチャレンジが始まります。
今の1つの目標は、自分を必要としてくれたサガン鳥栖でJ1昇格し、J1の舞台でファジアーノ岡山相手にゴールを決めて勝つことです。
活躍することが皆さんへの恩返しだと思っていますし、後悔させるくらいの活躍をしたいと思います!
プロのキャリアをファジアーノ岡山でスタートした選手として、ここで学んだことを糧に常に高みを目指してガムシャラに闘い続けていきます。
岡山で共に闘った選手、木山監督はじめコーチングスタッフの方々、フロントスタッフの方々、スポンサーの方々、ファン・サポーターの方々、ファジアーノ岡山で出会い関わっていただいた全ての皆さんに心から感謝しています。
ファジアーノ岡山は自分にとってこれからもずっと特別なクラブです。
本当にお世話になりました!
また会いましょう!」
■甲府から発表されたコメント
「このたびサガン鳥栖に移籍することになりました。
この1年間J1昇格を成し遂げるために覚悟を持って闘い続けましたが、達成することができず本当に悔しく、申し訳ない気持ちでいっぱいです。
ですが、素晴らしい選手、スタッフと共にヴァンフォーレ甲府の一員として闘えたこの1年間は、自分にとってかけがえのない時間になりました。
あっという間の1年でしたが、本当に甲府の街が、人が大好きになりました。
ファンサポーターの方々含め、関わっていただいた全ての方が、本当にあたたかく接してくださり、感謝してもしきれません。
皆さんこそがこのクラブの大きな財産だと強く感じました。
そんな皆さんと共にまだまだ闘いたい気持ちはありましたが、簡単にはいかないことも理解しています。
甲府を離れることは寂しいですが、今は次のチャレンジに向けて心の底からワクワクしています。
サガン鳥栖でまた新たな挑戦をして、J1昇格を成し遂げ、サッカー選手としてより高みを目指していきたいと強く思っています。
次は対戦相手になりますが、活躍して成長した姿を皆さんにも届けられるように全力で頑張り続けます!
ヴァンフォーレ甲府と闘うことが今から楽しみです!
そして、またいつか皆さんと共に闘えるチャンスがあることを願っています。
本当にお世話になりました!」
