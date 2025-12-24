　カマタマーレ讃岐は24日、関西大MF淺田彗潤のJ2・J3百年構想リーグからの加入が内定したことを発表した。

　クラブは「テクニックがあり、チャンスメイクが武器」と特長を紹介。

　讃岐U-15&U-18でプレーした淺田はクラブを通じ、「この度、2026シーズンよりカマタマーレ讃岐に加入することになりました。関西大学体育会サッカー部の淺田彗潤です。U-15・U-18時代を過ごしたカマタマーレ讃岐でプロサッカー選手としてのキャリアをスタートできること、再びこのエンブレムを胸に戦うことができることをとても嬉しく思います。これまで支えてくださったすべての方々への感謝の気持ちを忘れず、チームを勝利に導けるよう全力を尽くします。カマタマーレ讃岐に関わるすべての皆様、応援よろしくお願いします!ただいま!」とコメントしている。

　以下、クラブ発表のプロフィール

●MF淺田彗潤

(あさだ・はうる)

■生年月日

2004年2月12日

■出身地

香川県高松市

■身長/体重

172cm/67kg

■経歴

国分寺SSS-讃岐U-15-讃岐U-18-関西大