ミセスのアニーバーサリーベストアルバム『10』が自身初のミリオン達成
55万人動員の5大ドームツアーを終えたばかりのMrs. GREEN APPLEのアニーバーサリーベストアルバム『10』が自身初の累計売上100万枚を突破した。
■ミリオン達成はロックジャンルでは13年6ヵ月ぶり、令和に入って初の快挙
7月にリリースされたデビュー10周年記念アニバーサリーベストアルバム『10』は、2025年12月22日付「オリコンデイリーアルバムランキング」において累積売上100.0万枚を突破。ミセスにとって初となるミリオンセールスを記録した。これはロックジャンルでは13年6ヵ月ぶり、令和に入って初の快挙となる。
2024年に「ライラック」で2年連続の日本レコード大賞を受賞するなど、“最も聴かれ、最も歌われたアーティスト”として数々の記録を更新してきたミセス。デビュー10周年を迎えた2025年はその勢いをさらに加速させている。国内累計ストリーミング再生数は史上初となる110億回を突破（オリコン／Billboard JAPAN）。さらに「オリコン年間ランキング2025」では2冠、「Billboard JAPAN 2025年 年間チャート」では7冠を獲得した。
さらに、1月にリリースされた「ダーリン」は、2025年に発表された楽曲の中で各種チャート1位を席巻。数々の記録と受賞歴に、今回のミリオン達成というあらたな金字塔が刻まれたことになる。
年末には、3連覇がかかる『第67回輝く！日本レコード大賞』、そして大晦日の『第76回NHK紅白歌合戦』への出場も控えており、10周年イヤー、そしてフェーズ2の締めくくりに向けて朗報となった。
■リリース情報
2025.07.08 ON SALE
ALBUM『10』
2025.12.08 ON SALE
DIGITAL ALBUM『10 -Instrumentals-』
