ミセスのアニーバーサリーベストアルバム『10』が自身初のミリオン達成

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

55万人動員の5大ドームツアーを終えたばかりのMrs. GREEN APPLEのアニーバーサリーベストアルバム『10』が自身初の累計売上100万枚を突破した。

■ミリオン達成はロックジャンルでは13年6ヵ月ぶり、令和に入って初の快挙

7月にリリースされたデビュー10周年記念アニバーサリーベストアルバム『10』は、2025年12月22日付「オリコンデイリーアルバムランキング」において累積売上100.0万枚を突破。ミセスにとって初となるミリオンセールスを記録した。これはロックジャンルでは13年6ヵ月ぶり、令和に入って初の快挙となる。

2024年に「ライラック」で2年連続の日本レコード大賞を受賞するなど、“最も聴かれ、最も歌われたアーティスト”として数々の記録を更新してきたミセス。デビュー10周年を迎えた2025年はその勢いをさらに加速させている。国内累計ストリーミング再生数は史上初となる110億回を突破（オリコン／Billboard JAPAN）。さらに「オリコン年間ランキング2025」では2冠、「Billboard JAPAN 2025年 年間チャート」では7冠を獲得した。

さらに、1月にリリースされた「ダーリン」は、2025年に発表された楽曲の中で各種チャート1位を席巻。数々の記録と受賞歴に、今回のミリオン達成というあらたな金字塔が刻まれたことになる。

年末には、3連覇がかかる『第67回輝く！日本レコード大賞』、そして大晦日の『第76回NHK紅白歌合戦』への出場も控えており、10周年イヤー、そしてフェーズ2の締めくくりに向けて朗報となった。

■リリース情報

2025.07.08 ON SALE

ALBUM『10』

2025.12.08 ON SALE

DIGITAL ALBUM『10 -Instrumentals-』

■関連リンク

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://new.mrsgreenapple.com/