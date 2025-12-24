Stray Kids（ストレイキッズ）のHyunjin（ヒョンジン）とFelix（フィリックス）がクリスマスソングに合わせて踊る動画が、グループの公式SNSにて公開された。

■スキズのロマンチストコンビ“ヒョンリクス”がクリスマスツリー前でダンス

ヒョンジンはジャケットのラペルに赤いリボン、フィリックスはヒョンジンと同じ場所に緑のリボンをつけたお揃いの黒のスリーピーススーツを纏って登場。天井に届きそうなほど大きなクリスマスツリーをバックに、Ariana Grande（アリアナ・グランデ）が歌う「Last Christmas（ラスト・クリスマス）に合わせて、息ぴったりに踊り、最後はふたりでひとつのハートを作った。

クリスマス・イブに届いたヒョンジンとフィリックスからのプレゼントに、SNSでは「世界一のイケメン同士で眺めてるだけで幸せな気分になれる」「総じて幸」「黒スーツ最高やん」「スーツ姿の推しLove」「黒スーツで迎えに来てくれた」「16秒もれなく全部すき」「最高のクリスマスプレゼントすぎる」など、世界中のファンから大きな反響が寄せられている。

■Stray Kidsが黒スーツ姿で揃って登場！

なおStray Kidsは、12月21日に放送された韓国『SBS 8 ニュース』にメンバー揃って初出演。全員が黒スーツで登場した。番組の公式SNSでは、放送時のメンバーたちの写真が多数公開されている。