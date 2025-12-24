BLACKPINKのJISOO（ジス）が自身のInstagramを更新。Dior（ディオール）フレグランスの最新ビジュアルのオフショットを公開した。

【写真＆動画】BLACKPINKジス、Diorオフショット／「ディオール アディクト フレグランス」ビジュアル＆ムービー／Dior、Cartier、alo、Tommy Hilfiger…さまざまなブランドの顔を務めるBLACKPINKジス

■BLACKPINKジス、ディオールフレグランスのアンバサダーに

12月22日に、ディオールは、ジス、そして俳優でモデルのAnya Taylor-Joy（アニャ・テイラー=ジョイ）、歌手で俳優のWillow Smith（ウィロー・スミス）をフレグランスのアンバサダーに起用したと発表。「ディオール アディクト」の3つの新作フレグランス「ピーチー グロウ」、「ロージー グロウ」、「パープル グロウ」を表現するビジュアルが同時に公開された。今回ジスが投稿したのは、そのオフショットだ。

1枚目、ジスはピンクカラーの香水の瓶を持ち、ハイポニーテールの髪に、キュートな大人っぽさを強調する目尻に濃く上向きのアイラインを入れた“強め”な猫目メイクで登場。グロス感あるピンクの唇に広めに入れたチークがハッピーな印象をプラスしている。

モニターに映るジスの美しい眼差し、機材に囲まれた撮影現場の様子が伝わるショット、まるでスイーツパーティーのように華やかに並べられたアイテムを前にした（9、10枚目）姿も。ピンクの色調で統一された背景に、ジスのかわいらしさと、上品で優雅な佇まいが際立つビハインドショットが詰め込まれた。

SNSには、「ビジュアル最高」「もはや発光してる」「美しい…」「ジス×Diorは最強」「ピンクカラーが本当によく似合う」「香水欲しくなる」「ピンク×グレーの衣装もかわいい」「Dior Queen!!」など世界中のファンのコメントが寄せられている。

なお、3種の新作フレグランスは、1月1日より世界各地で順次発売される予定だ。

■写真＆動画：BLACKPINKジス「ディオール アディクト フレグランス」を表現するビジュアル

■写真：Dior、Cartier、alo、Tommy Hilfiger…さまざまなブランドの顔を務めるBLACKPINKジス