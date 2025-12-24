日経平均24日大引け＝4日ぶり反落、68円安の5万344円 日経平均24日大引け＝4日ぶり反落、68円安の5万344円

24日の日経平均株価は前日比68.77円（-0.14％）安の5万344.10円と4日ぶり反落し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は511、値下がりは1015、変わらずは74と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均マイナス寄与度は42.12円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、ファストリ <9983>が40.91円、ＴＤＫ <6762>が34.34円、ソニーＧ <6758>が13.2円、コナミＧ <9766>が12.37円と並んだ。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を129.69円押し上げ。次いでイビデン <4062>が23.23円、東エレク <8035>が22.06円、スクリン <7735>が18.18円、フジクラ <5803>が7.69円と続いた。



業種別では33業種中9業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、陸運業、海運業、鉄鋼が続いた。値下がり上位には空運業、保険業、輸送用機器が並んだ。



株探ニュース

