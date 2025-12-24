24日大引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数241、値下がり銘柄数336と、値下がりが優勢だった。



個別ではＶｅｒｉｔａｓ Ｉｎ Ｓｉｌｉｃｏ<130A>、パワーエックス<485A>、ＴＯＲＩＣＯ<7138>がストップ高。Ｐｈｏｔｏｓｙｎｔｈ<4379>、ノースサンド<446A>、アイキューブドシステムズ<4495>、ＡｌｂａＬｉｎｋ<5537>、ＳＢＩリーシングサービス<5834>など9銘柄は年初来高値を更新。ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、Ａｍａｚｉａ<4424>、いつも<7694>、アクセルスペースホールディングス<402A>、スペースマーケット<4487>は値上がり率上位に買われた。



一方、グランディーズ<3261>、フラー<387A>、イノベーション<3970>、ヘッドウォータース<4011>、ニューラルグループ<4056>など13銘柄が年初来安値を更新。グローム・ホールディングス<8938>、アクリート<4395>、コンヴァノ<6574>、イオレ<2334>、トゥエンティーフォーセブンホールディングス<7074>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

