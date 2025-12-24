ETF売買動向＝24日大引け、全銘柄の合計売買代金2334億円 ETF売買動向＝24日大引け、全銘柄の合計売買代金2334億円

24日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比35.3％減の2334億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同10.8％減の1425億円だった。



個別ではｉシェアーズ 米国総合債券 ＥＴＦ <2256> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ パラジウム上場投資信託 <1675> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ <1599> 、純パラジウム上場信託（現物国内保管型） <1543> 、高配当成長 日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <345A> など30銘柄が新高値。ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 貴金属バスケット <1676> が4.25％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> が4.25％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> が3.35％高と大幅な上昇。



日経平均株価が68円安となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金802億7900万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日の平均1043億5400万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が206億5900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が105億2200万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が95億2700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が80億4700万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が60億3900万円の売買代金となった。



株探ニュース

