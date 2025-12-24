Ê¡°æ¤Î¡íÀÖ¤¤ÊõÀÐ¡í¤ÎÈ¯¹ÚÄÁÌ£¤È27Ç¯½ÏÀ®¤Î¸Å¼ò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¥»¥Ã¥ÈÈ¯Çä
Ê¡°æ¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö½éÌ£¼÷»ÊËÜÅ¹¡×¤È¡ÖÆîÉô¼òÂ¤¾ì¡×¤Ï12·î25Æü¡¢±ÛÁ°¤¬¤Ë¤Î¥á¥¹¡Ö¥»¥¤¥³¥¬¥Ë¡×¤òìÔÂô¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿È¯¹ÚÄÁÌ£¤ÈÄ¹´ü½ÏÀ®¼ò¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡Ö±ÛÁ°³ªÇµ¾ß »êÊ¡¤Î¶Ë¥»¥Ã¥È¡×¤ò¡¢400¥»¥Ã¥È¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
±ÛÁ°³ªÇµ¾ß »êÊ¡¤Î¶Ë¥»¥Ã¥È
Ê¡°æ¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¥»¥¤¥³¥¬¥Ë¡×¤Ï¡¢Æâ»Ò(¤¦¤Á¤³)¤ä³°»Ò(¤½¤È¤³)¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤«¤é¡ÖÀÖ¤¤ÊõÀÐ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µù´ü¤ÏÇ¯Æâ¤Î¤ï¤º¤«Ìó50Æü´Ö¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÌÇ¯³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢½éÌ£¼÷»ÊËÜÅ¹¤¬ÅÁÅýÅª¤Ê¡Öµû¾ß(¤Ò¤·¤ª)¡×¤ÎÀ½Ë¡¤ò±þÍÑ¤·¡¢È¯¹ÚÄÁÌ£¡Ö±ÛÁ°³ªÇµ¾ß¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£1ÉÓ¤Ë¥»¥¤¥³¥¬¥Ë1ÇÕÊ¬¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥×¥Á¥×¥Á¤È¤·¤¿³°»Ò¤Î¿©´¶¤È¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤ËÇ»¸ü¤ÊÆâ»Ò¤Î»ÝÌ£¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
È¯¹ÚÄÁÌ£¤Î°µÅÝÅª¤Ê»ÝÌ£¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¯ÁªÄê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆîÉô¼òÂ¤¾ì¤ÎÃÏ²¼ÃùÂ¢¸Ë¤Ç27Ç¯´Ö½ÏÀ®¤µ¤»¤¿ÈëÂ¢¤Î½ãÊÆ¸Å¼ò¡£¸Å¼òÆÃÍ¤Î½Å¸ü¤Ê¥³¥¯¤È»ÀÌ£¤¬¡¢³ª¤Î¶¯¤¤¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
È¯¹ÚÄÁÌ£¡Ö±ÛÁ°³ªÇµ¾ß¡×¤È27Ç¯½ÏÀ®¤ÎÈëÂ¢¸Å¼ò¤ÈÌ£¤ï¤¦ ¢¨¥¤¥á¡¼¥¸
²Á³Ê¤Ï3Ëü3,000±ß¡£¤¤¤·¤«¤ï¼òÅ¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
±ÛÁ°³ªÇµ¾ß »êÊ¡¤Î¶Ë¥»¥Ã¥È
Ê¡°æ¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ë¡Ö¥»¥¤¥³¥¬¥Ë¡×¤Ï¡¢Æâ»Ò(¤¦¤Á¤³)¤ä³°»Ò(¤½¤È¤³)¤ÎÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤«¤é¡ÖÀÖ¤¤ÊõÀÐ¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µù´ü¤ÏÇ¯Æâ¤Î¤ï¤º¤«Ìó50Æü´Ö¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤½¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÄÌÇ¯³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¡¢½éÌ£¼÷»ÊËÜÅ¹¤¬ÅÁÅýÅª¤Ê¡Öµû¾ß(¤Ò¤·¤ª)¡×¤ÎÀ½Ë¡¤ò±þÍÑ¤·¡¢È¯¹ÚÄÁÌ£¡Ö±ÛÁ°³ªÇµ¾ß¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¡£1ÉÓ¤Ë¥»¥¤¥³¥¬¥Ë1ÇÕÊ¬¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥×¥Á¥×¥Á¤È¤·¤¿³°»Ò¤Î¿©´¶¤È¡¢¥Á¡¼¥º¤Î¤è¤¦¤ËÇ»¸ü¤ÊÆâ»Ò¤Î»ÝÌ£¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£
È¯¹ÚÄÁÌ£¤Î°µÅÝÅª¤Ê»ÝÌ£¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Ù¤¯ÁªÄê¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ÆîÉô¼òÂ¤¾ì¤ÎÃÏ²¼ÃùÂ¢¸Ë¤Ç27Ç¯´Ö½ÏÀ®¤µ¤»¤¿ÈëÂ¢¤Î½ãÊÆ¸Å¼ò¡£¸Å¼òÆÃÍ¤Î½Å¸ü¤Ê¥³¥¯¤È»ÀÌ£¤¬¡¢³ª¤Î¶¯¤¤¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¡£
È¯¹ÚÄÁÌ£¡Ö±ÛÁ°³ªÇµ¾ß¡×¤È27Ç¯½ÏÀ®¤ÎÈëÂ¢¸Å¼ò¤ÈÌ£¤ï¤¦ ¢¨¥¤¥á¡¼¥¸
²Á³Ê¤Ï3Ëü3,000±ß¡£¤¤¤·¤«¤ï¼òÅ¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤äÅ¹Æ¬¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£