¥«¡¼¥·¥ç¡¼°ì²È¤ËÂè5»ÒÃÂÀ¸¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò3ÅÙWSÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤¤¤¿Éã¤Î»Ñ¤ò²ÈÂ²¤ÏºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç¸«¼é¤ë
º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é¸½Ìò°úÂà¤·¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Áª¼ê¤¬24Æü¡¢Âè5»Ò¤È¤Ê¤ë½÷¤Î»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ì¶Ú18Ç¯¤Î¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï»Ë¾å20¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ë3000Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ë3ÅÙ¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3000Ã¥»°¿¶¤òÃ£À®¤·¤¿»î¹ç¤ä¡¢ËÜµòÃÏ¥é¥¹¥ÈÅÐÈÄ¤Ê¤ÉºÊ¤È4¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç°ÎÂç¤ÊÉã¤ò¸«¼é¤ê¡¢¸½Ìò°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤¿²ñ¸«¤Ë¤âºÇÁ°Îó¤Ç»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï²ÈÂ²¤ò¶á¤¯¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¡Ö¤³¤Î5¿Í¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´°÷¤Ç°ì½ï¤ËÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¡×¤È¹ð¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ12·î19Æü¤Ë¥«¡¼¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÈÂ²¤¬²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥¯¥í¥¨¡¦¥Ô¡¼¥Á¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Á¤ã¤ó¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ï´°àú¤Ç¡¢·»Äï»ÐËå¤ÏÈà½÷¤ËÌ´Ãæ¡£ »ä¤¿¤Á¤ÏÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹!¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¾®¤µ¤Ê¥¯¥í¥¨¤Á¤ã¤ó¤ò¤½¤Ã¤ÈÊú¤¯¼Ì¿¿¤È²ÈÂ²¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¤Î¤»¤Þ¤·¤¿¡£