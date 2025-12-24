田中将大＆里田まい「まさかまさかの夫婦でテレビ」 着物姿での仲むつまじい2ショットに反響 里田は13年ぶりテレビ出演を報告
タレントの里田まい（41）が24日、自身のインスタグラムを更新。夫で読売ジャイアンツの田中将大投手（37）と共に来年1月2日放送予定のカンテレ・フジテレビ系『さんまのまんま 42年目もあの頃のまんまSP』に出演することを報告し、着物姿での夫婦ショットを披露した。
【写真】「まさかまさかの夫婦でテレビ」楽屋前で着物姿の2ショットを披露した田中将大＆里田まい夫妻
里田は「まさかまさかの夫婦でテレビ さんまさんに直接、200勝セレモニーでは大変お世話になったお礼ができてよかったです ヘキサゴン時代のスタッフさんたちにもお会いできて嬉しかったなぁ 私は13年ぶりのテレビだったから、猫かぶってます」と報告し、楽屋前で田中投手と並んで笑顔でピースする写真をアップ。
この投稿にコメント欄では「まいちゃんがまたテレビに出演してくれるなんて、しかもマー君も一緒だなんて楽しみ過ぎます」「楽しみです」「良い写真！」などの声が寄せられている。
2人は2010年11月に交際を発表し、12年3月20日に結婚。16年2月に長男（9）、19年6月に長女（6）が誕生している。
