「開設７６周年記念Ｇ３ オッズパーク杯・和歌山グランプリ」（２０２６年１月９〜１２日・和歌山）の開催に先立ち、和歌山県公営競技事務所の西川隆治所長らが２４日、タレントの桜井奈津とマスコットキャラクター「わかちゃん」を伴い、大阪市のデイリースポーツを訪れＰＲを行った。

新年の関西輪界は、紀州にとどろく“勝利のスプリント”によって幕を上げる。脇本雄太、南修二、郡司浩平の“新Ｓ級Ｓ班”を中心に激しいバトルが繰り広げられるが、桜井は「南さんを応援します。多くを語らないところがステキ♡」と激押し。さらに「地元の気合を見せてほしいです」という地元の中西大にアツいエールを送った。

大規模なバンク改修を行って迎える初の記念レースとあって、スペシャルゲストも豪華。１０日は蝶野正洋、日野未来、最終日の１２日には本紙評論家・糸井嘉男氏と内川聖一氏のスペシャルトークショーが予定されている。予測不能な“宇宙人トーク”は必見だ。

「売上目標は６５億円。新バンクを多くの地元ファンも待ち望んでいたと思います。入場者、売上共に期待しています」と西川所長。“ケイリン事始め”はぜひ和歌山で−。