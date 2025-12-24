¡ÚM-1¡ÛÎ©Àî»Ö¤é¤¯¡Ö»ä¤¬¿³ºº°÷¤À¤Ã¤¿¤é100ÅÀÉÕ¤±¤Æ¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¤È¤Ï¡©¡È¿¤Ó¤·¤í¡É¤Ë´üÂÔÂç
¡¡Íî¸ì²È¡¦Î©Àî»Ö¤é¤¯¡Ê62¡Ë¤¬23Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡ÖÎ©Àî»Ö¤é¤¯¤Î¤Ò¤È¤ê¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡5°Ì¤ÇÇÔÂà¤·¤¿¡Ö¥è¥Í¥À2000¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢»Ö¤é¤¯¤Ï¡ÖX¤Ë¤â½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¥ê¥º¥àÌ¡ºÍ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¤¤¤Ã¤Æ¡¢°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤«¤é³Ú¤·¤¤¤È¡£¤À¤±¤É¡Ø¥è¥Í¥À2000¡Ù¤Î¾ì¹ç¤Ï¤½¤³¤Ë°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¿´ÃÏ¤è¤µ¡£°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤ËÇú¾Ð¤¹¤ë¡Ø¥è¥Í¥À2000¡Ù¤ÏÀ¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¤¬¡Ö¤¿¤À¡¢»ä¤¬¤¤¤¿¤È¤¤Î¥Í¥¿¤«¤é¤½¤ì¤Û¤É¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤â¡£
¡¡¡Ö¤â¤Ã¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢»ä¤¬¿³ºº°÷¤À¤Ã¤¿¤é100ÅÀÉÕ¤±¤Æ¤ë¡×¤È¿¤Ó¤·¤í¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£