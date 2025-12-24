クマに襲われる被害が全国で相次ぐ中、防刃品メーカーがクマ専用の防護服の開発を進めている。

クマは街中にも出没するようになっており、メーカーは「安心して外出できる社会にしたい」と試作を続けている。（京都総局 清水美穂）

児童殺傷受け

２００３年創業の「サクセスプランニング」（京都府八幡市）。桑原由香子社長（６３）によると、０１年に起きた大阪教育大付属池田小の児童殺傷事件を受け、前社長が「子どもや女性の身を守る商品で社会に貢献したい」との思いで設立した。

社員は７人。つなぎの作業服や護身用のベストなどを製造し、特注にも対応している。その特徴は、高い強度を持つ特殊なポリエチレンの糸で織った布。ナイフで切りつけられても破れないほどの頑丈さがあるという。

環境省によると、今年４〜１１月のクマによる死傷者は速報値で２３０人。

同社には今秋、販売店から「防護服はクマにも有効なのか」という問い合わせが複数寄せられ、クマ専用の開発に乗り出した。クマの被害は顔面や頭部、腕の負傷が多いため、これらの部位を覆う製品を試作している。

今後、効果の検証に入る。クマがいる檻（おり）に製品で使う布を入れ、強度をチェックしたい考えで、猟友会などに協力を求めている。

クマの被害が出ている地域での一般市民らの着用を想定しており、桑原社長は「来年以降も被害が続く可能性がある。丈夫で軽いものを作りたい」と話した。

神戸でも

神戸市の防刃品メーカー「ＳＹＣＯ（サイコ）」もクマ専用防護服を開発中だ。

仕事で山に入る人たち向けで、上半身の大半を覆う仕様を考えている。その素材について、猟師から調達したクマの爪を使って強度を確かめる実験を行ったところ、爪が削れるほどの硬さだった。ほぼ完成しており、改良を重ねているという。

同社はクラウドファンディング（ＣＦ）の返礼品とする考えで、今月１９日からＣＦサイト「キャンプファイヤー」で寄付を受け付けている。出荷は来年４月の見通し。