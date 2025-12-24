着陸に失敗してひっくり返ったデルタ航空機CRJ-900から避難する乗客＝2月17日/Peter Koukov/Handout/Reuters

（CNN）飛行機を頻繁に利用する米ミネソタ州在住のピート・カールトンさんにとって、その出張はいつもと変わらないものだった。保安検査を通過し、水筒に水を入れ、搭乗口で同僚と雑談する、そんな流れだった。

2月の寒い日の正午ごろ、カールトンさんはトロント行きデルタ航空4819便に難なく搭乗した。窓側の座席9Dに座り、ビーツのイヤホンを着け、お気に入りのカナダ人ロックバンドの曲を再生した。

飛行機が着陸態勢に入るまではすべてが順調だった。想像もつかないことが起きるまでは。機体の着陸装置の支持部が故障し、ジェット機の胴体が滑走路を滑り始めた。衝撃で翼が折れ、尾部が外れた。最終的に停止したとき、機体は逆さまになっていた。乗客たちは座席から「コウモリのように」ぶら下がる形になった。

今年は、航空の安全をめぐって深刻な疑問を生じさせる事故が相次いだ。この事案も注目を集めたケースの一つだったが、カールトンさんをはじめこの便に搭乗していた全員が奇跡的に生き延びた。

「これを生き抜いたのは、信じられないほど幸運だ」とカールトンさんは語ったが、10カ月前のこの体験はいまもパニック発作を引き起こす。新たに芽生えた飛行機への恐怖は一生つきまとうと感じているという。

「何かおかしいと感じた」

機内で起きたことは細部にわたり、カールトンさんの記憶に鮮明に残っている。90分ほどのフライトが終盤に差しかかると、「すごく揺れていた」とカールトンさんは回想した。「何かおかしいと感じた、高速で着陸しているように感じた」

「れんがの山にぶつかったような衝撃で、最初に目に入ったのは窓の外の炎だった」

凍ったコンクリートの上を機体の金属がこすれる音が客室に響くなか、窓の外で炎が渦巻くのを見て、カールトンさんは恐怖にかられた。

その直後、右側の翼が胴体から折れたことで、炎は突然消えたという。

客室が回転し始め、「頭を側面に強打した」とカールトンさんは振り返った。

「永遠に滑り続けているように感じて、そしてようやく止まった」

機内は静まり返り、人々のアップルウォッチがノイズと衝撃の大きさを検知して発する警報音だけが鳴り響いていたという。

火が見えなくなると、カールトンさんの頭に浮かんだのは、生きて脱出するため「闘うチャンス」を確保することだった。

逆さまのままぶら下がり、頭に血がのぼる感覚のなかで、隣の男性の様子を確認した。お互いにシートベルトを外し、降りるのを助け合った。

カールトンさんは機体の屋根部分に落ち、打撲を負った。他の多くの乗客も、人にけがをさせないようにしながら降りようとしていた。

機内では「ドアを開けろ！」という叫び声が上がっていたという。

ドアが開くまでの数分間、乗客たちは必死に助け合った。

ジェット燃料が流れ込み、機内に充満するなか、カールトンさんは出口へと這（は）い進んだ。逆さまになった頭上の荷物棚から落ちてくる荷物をはじきながら、ほかの乗客のために通路を確保した。後に発表された予備報告によると、機体は事故当時、約2700キロの燃料を搭載していたという。

事故原因はいまも公表されていない。

「みんなが私たちを見ていた」

燃料でびしょぬれになった状態でようやく脱出し、機体から数十歩離れた場所まで歩いたカールトンさんは、すでに脱出していた同僚の姿を探して振り返った。

滑走路に立ったカールトンさんは、残骸の一部が爆発する瞬間に、消防士2人が機体から飛び降りるのを目にした。2人が出てきた非常口は、カールトンさんが直前に出てきた場所だった。

カールトンさんは、携帯電話も薬も荷物も機内に置いたままで何一つ持ち出せなかった。

耳鳴りを感じながら、つらそうに呼吸する男性と子ども連れの家族がヘリコプターで搬送されるのを見送ると、残りの乗客をターミナルへ運ぶバス2台が到着した。ジェット燃料の悪臭があまりに強く、バスの窓は開けなければならなかった。

バスの中では、泣く人もいれば、ショックでぼうぜんとしている人もいた。事故の動画や写真を見せ合う人もいたが、それでも誰もが互いを気遣っていた。

ターミナルに到着すると、乗客たちは使われていない搭乗口に案内され、警察、救急隊員、デルタ航空の職員が乗客の状態を確認するために待機していた。ほぼすべての宗教の聖職者も来ていた。

「切り抜けた私たちのことを、みんながじっと見ていた」（カールトンさん）

「しばらくの間、親切心に触れた」

その晩、カールトンさんは同僚たちと食事に出かけた。着ていたのは、ジェット燃料まみれの服だった。それしか持ち合わせていなかったからだ。見知らぬ親切な人が食事代を支払ってくれた。

同じ夜、ホテルの部屋から妻のキャロリンさんと子どもたちに電話をかけた。通話料は170ドル（現在のレートで約2万6000円）に上った。

翌朝、ホテルの土産物店に入ると、ニュースを見て事情を察した見知らぬ男性がトラックに戻って自分のスウェットシャツを持ってきてくれた。

その後、トロントで面会予定だった企業がスウェットパンツや洗面用品を購入し、全員を帰国させてくれた。

「世界ではいろいろなことが起きているが、しばらくの間、親切心に触れることができた。それが本当に新鮮だった」とカールトン氏は振り返る。

デルタ航空はその後、搭乗者全員に「条件なし」で3万ドルの現金を提示した。

「もう同じ自分ではない」

カールトンさんは事故後、初めての冬を迎えている。

「ここでは最初の吹雪があった」とカールトンさん。「うなる風と吹き荒れる雪で目が覚め、またあの滑走路にいるような感覚に陥った」

運転中に床下や窓から上がる火を目にする夢を見ることもあり、それはまるで飛行機の窓越しに見たあの炎のようだという。

現在は、眠るときにホワイトノイズを流し、気を紛らわせて落ち着こうとしている。

トラウマは、日常生活のさまざまな場面にも影響を及ぼす。

聴力障害を負い、話し方も変わった。事故直後、妻から声が以前と違うと言われたとカールトンさんは振り返る。しかしそれだけではなかった。

妻のキャロリンさんによれば、事故直後のカールトンさんは「どこに行こうとしているんだ？ 何をしようとしているんだ？」といった感じだったという。

「違っていた。彼は聞いてはいるけれど、聞いていない。返事はするけれど、ちゃんと反応していない」（キャロリンさん）

現在もカールトンさんは仕事を続けているが、出張はしていない。仕事は治療になるとしつつも、カールトンさんは物事が以前の状態に戻ったわけではないと認める。「頭を整理する時間は取った。でも、自分はあのときの自分とは違う」

飛行機に乗ることはいまも大きな課題だ。事故後に数回搭乗したが、ひとりでは無理だという。あるときはずっと妻の手を握りしめていた。

カールトンさんは妻と列車で旅行する予定で、引退後には海外にも行きたいと考えている。デルタ航空を利用するつもりではいるが、冬は避けるという。

パニック発作や冬の飛行への恐怖など、トラウマは残っているが、カールトンさんはそうしたものから逃れ、前向きな影響をもたらしてくれる方法を見つけた。

猛禽（もうきん）類への関心を深め、ミネアポリスの猛禽類センターでボランティアとして野生生物の保護を手伝っているのだ。小さな一歩だが、始まりだとカールトンさんは感じている。2度目に与えられたチャンスで自分のまわりの世界を変える別の方法を見つけたいという。

「還元したい」。カールトンさんはそう話す。

トロントでの恐怖の出来事が、生涯つきまとうであろうことをカールトンさんは認識している。そして命が助かったことに感謝しつつも、どうしても自問せずにはいられない。「なぜ。なぜ自分は生きているのか。自分は何をすべきなのか」