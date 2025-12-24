¥½¥Õ¥È¤â¥¯¥ì¡¼¥×¤â¥é¥Æ¤âËõÃã2ÇÜ¡ªÇ®³¤¤Î¤ªÇ»Ãã¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¤¬¡Ö2¼þÇ¯º×¡×³«ºÅÃæ
¥Õ¥¸¥Î¥Í¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¤ªÇ»Ãã¥¹¥¤¡¼¥ÄÀìÌçÅ¹¡ÖÇ®³¤¤µ¤È¤êËÜÅ¹¡×¤Ï12·î20Æü¤«¤é¡¢³«Å¹2¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¡Ö2¼þÇ¯º×¡×¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£´ü´Ö¤Ï2026Ç¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¡£
º¸¤«¤é¡¢2ÇÜ!!¤ªÇ»Ãã¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥½¥Õ¥ÈÄÉ¤¤ËõÃã¡¢2ÇÜ!!¤ªÇ»Ãã¥é¥Æ¡¢2ÇÜ!!¤ªÇ»Ãã¥¯¥ì¡¼¥×
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÎËõÃãÎÌ¤òÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Ë¤·¤¿¡Ö2ÇÜ!!¤ªÇ»Ãã¥¯¥ì¡¼¥×¡×(1,350±ß)¡¢¡Ö2ÇÜ!!¤ªÇ»Ãã¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥½¥Õ¥ÈÄÉ¤¤ËõÃã¡×(950±ß)¡¢¡Ö2ÇÜ!!¤ªÇ»Ãã¥é¥Æ¡×(1,200±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
12·î27Æü¡Á30Æü¤Þ¤Ç¤Î4Æü´Ö¤Ï¡¢ÀèÃå¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡Ö¤ªËõÃã¤¼¤ó¤¶¤¤¡×¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¤Û¤«¡¢2,500±ß°Ê¾å¤Î¹ØÆþ¤Ç¿Íµ¤ÅÚ»º¤¬Åö¤¿¤ë¤ª¤ß¤¯¤¸ÃêÁª²ñ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
²¹¤«¤¤¡Ö¤ªËõÃã¤¼¤ó¤¶¤¤¡×¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤(ÀèÃå¿ôÎÌ¸ÂÄê)
12·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¤ªÃÄ»Ò¤òÅº¤¨¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤ªÇ»Ãã¥Û¥Ã¥È¥é¥Æ(¤ªÃÄ»Ò¤Î¤»)¡×(880±ß)¡¢¤ªÃÄ»Ò¤Ê¤·¤Î¡Ö¤ªÇ»Ãã¥Û¥Ã¥È¥é¥Æ¡×(750±ß)¤òÈ¯Çä¡£2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤ß¤«¤ó¤ò´Ý¤´¤È1¸Ä»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤ß¤«¤ó¤ªÇ»Ãã¥¯¥ì¡¼¥×¡×(1,200±ß)¤ò¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¤ªÇ»Ãã¥Û¥Ã¥È¥é¥Æ(¤ªÃÄ»Ò¤Î¤»)
¤ß¤«¤ó¤ªÇ»Ãã¥¯¥ì¡¼¥×
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÇÛÉÛ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
º¸¤«¤é¡¢2ÇÜ!!¤ªÇ»Ãã¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥½¥Õ¥ÈÄÉ¤¤ËõÃã¡¢2ÇÜ!!¤ªÇ»Ãã¥é¥Æ¡¢2ÇÜ!!¤ªÇ»Ãã¥¯¥ì¡¼¥×
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ÎËõÃãÎÌ¤òÄÌ¾ï¤Î2ÇÜ¤Ë¤·¤¿¡Ö2ÇÜ!!¤ªÇ»Ãã¥¯¥ì¡¼¥×¡×(1,350±ß)¡¢¡Ö2ÇÜ!!¤ªÇ»Ãã¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥½¥Õ¥ÈÄÉ¤¤ËõÃã¡×(950±ß)¡¢¡Ö2ÇÜ!!¤ªÇ»Ãã¥é¥Æ¡×(1,200±ß)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£
²¹¤«¤¤¡Ö¤ªËõÃã¤¼¤ó¤¶¤¤¡×¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤(ÀèÃå¿ôÎÌ¸ÂÄê)
12·î20Æü¤Ë¤Ï¡¢²¹¤«¤¤¤ªÃÄ»Ò¤òÅº¤¨¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¤ªÇ»Ãã¥Û¥Ã¥È¥é¥Æ(¤ªÃÄ»Ò¤Î¤»)¡×(880±ß)¡¢¤ªÃÄ»Ò¤Ê¤·¤Î¡Ö¤ªÇ»Ãã¥Û¥Ã¥È¥é¥Æ¡×(750±ß)¤òÈ¯Çä¡£2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é¤Ï¡¢ÀÅ²¬¤ß¤«¤ó¤ò´Ý¤´¤È1¸Ä»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤ß¤«¤ó¤ªÇ»Ãã¥¯¥ì¡¼¥×¡×(1,200±ß)¤ò¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¤ªÇ»Ãã¥Û¥Ã¥È¥é¥Æ(¤ªÃÄ»Ò¤Î¤»)
¤ß¤«¤ó¤ªÇ»Ãã¥¯¥ì¡¼¥×
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¸ÂÄê¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ÎÇÛÉÛ¤â¼Â»Ü¤¹¤ë¡£