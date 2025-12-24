タレント・スザンヌ（39）が23日放送のTBSラジオ「バービーとおしんり研究所」（火曜後11・00）に出演。自身がオーナーを務める宿泊施設オープンにかかったお金事情について明かす場面があった。

スザンヌは2015年から熊本県に移住し、24年7月、50年以上営業していた旅館「龍栄荘」の建物や土地（約990平方メートル）を購入し、宿泊施設に改装。「KAWACHI BASE―龍栄荘―」として2月1日にグランドオープンした。

スザンヌは「2025年は私の中ではKAWACHI BASE挑戦の1年だったので」とスザンヌ。「本当に今までにないぐらい挑戦して頑張ったなって思ったので、自分がまだまだどのぐらい、やる気と頑張りができるんだなっていうのが、自分自身が分かった年だったので、それが良かったなと思いますね。まだまだいけるなと思いましたね」と1年を振り返った。

パーソナリティーの「フォーリンラブ」のバービーが「今年一番お金使ったのは？」と聞くと、スザンヌは「もう旅館、旅館、旅館。旅館、旅館、旅館」と即答。「旅館の購入、改造、改築費用ですね。もう全ては旅館に（使った）。今年っていうか、金輪際こんなお金使うことないと思いますから」と明かした。

バービーは「そういう時ってハンコどうしてます？」と質問。スザンヌは「私は自費っていうか、今まで貯めていたお金で今回はしたので、お金を借りたりとかすることなかったんですけど」と告白。「やっぱり契約のハンコとかは押すけど、何に押してるか途中がわからなくなってきますよね。でも、ちゃんと契約するときは心を込めて押したりなんかして」と苦笑した。