´ðÈÄ¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¤¬ÅÐ¾ì
ÅÅ»Òµ»ÈÎ¤Ï12·î18Æü¤è¤ê¡¢´ðÈÄ¥¢¡¼¥È»¨²ß¡ÖPCB ART moeco¡×¤«¤é¡Ö´ðÈÄ¥¢¡¼¥È ¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×(1,650±ß)¤ÎÈÎÇä¤ò¡¢moecoÄ¾ÈÎ¥·¥ç¥Ã¥×¤äÂå´±»³ ÄÕ²°½ñÅ¹¡¢¼è°·Å¹¤Ë¤Æ½ç¼¡³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ðÈÄ¥¢¡¼¥È ¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×(»ÈÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´ðÈÄ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡£ÁÇºà¤Ë¤ÏÏÂ»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï24mm¤È¤ä¤äÂÀ¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÇÛÀþ¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤äIC¤äÄñ¹³¡¢¥³¥ó¥Ç¥ó¥µ¤Ê¤É¤ÎÅÅ»ÒÉôÉÊ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¤òÇÛÃÖ¡£¶Ë¤á¤ÆºÙ¤«¤ÊÇÛÀþ¤ä¥·¥ë¥¯Ê¸»ú¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Ô¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â³¨ÊÁ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿§ºÌ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤Ï¶â¡¢¥ì¥¸¥¹¥È¤Î¤ß¤ÎÉôÊ¬¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÎÐ¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Áö¤ëÉôÊ¬¤ÏÇöÎÐ¡¢¥·¥ë¥¯Ê¸»ú¤ÏÏÂ»æËÜÍè¤Î¿§¤Ç¤¢¤ëÇò¤Î·×4¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ÎÉôÉÊ¤Ç¤ÏÉôÉÊÌ¾¤Î¥·¥ë¥¯¤ò¡Ömoeco JAPAN¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÊÌÉôÉÊ¤Ç¤âÆ±¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤òÃ´¤Ã¤¿¥«¥â°æ²Ã¹©»æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¡Öm¡×¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö´ðÈÄ¥¢¡¼¥È ¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡×(»ÈÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´ðÈÄ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Þ¥¹¥¥ó¥°¥Æ¡¼¥×¡£ÁÇºà¤Ë¤ÏÏÂ»æ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥µ¥¤¥º¤Ï24mm¤È¤ä¤äÂÀ¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥Ô¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ç¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â³¨ÊÁ¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿§ºÌ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥ÉÉôÊ¬¤Ï¶â¡¢¥ì¥¸¥¹¥È¤Î¤ß¤ÎÉôÊ¬¤Ï¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÎÐ¡¢¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬Áö¤ëÉôÊ¬¤ÏÇöÎÐ¡¢¥·¥ë¥¯Ê¸»ú¤ÏÏÂ»æËÜÍè¤Î¿§¤Ç¤¢¤ëÇò¤Î·×4¿§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÉô¤ÎÉôÉÊ¤Ç¤ÏÉôÉÊÌ¾¤Î¥·¥ë¥¯¤ò¡Ömoeco JAPAN¡×¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢ÊÌÉôÉÊ¤Ç¤âÆ±¾¦ÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤òÃ´¤Ã¤¿¥«¥â°æ²Ã¹©»æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥í¥´¡Öm¡×¤òÇÛÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í·¤Ó¿´¤ÎÍ×ÁÇ¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£