石原夏織の2nd EP「ASOVIVA!!!」（読み：アソビバ）が、2026年3月25日(水)にリリースされることが発表された。

発表に合わせて、遊び心溢れる最新のアーティスト写真も公開。

「ASOVIVA!!!」は“遊び場”と“VIVA”を掛け合わせた造語であり、お祭り感とキュートさを融合させ、明るく賑やかな世界観をベースに、リスナーの遊び場となるような想いが込められている。心が踊りだす、キュートでポップな新体験を届けるべく、カラフルで賑やかなポップカルチャーを濃縮したEPとなる。

ポップでテンポ感のある楽曲を中心に構成された今作は、2026年1月から放送のTVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』オープニングテーマ「We Can Do!!」、TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』エンディングテーマ「星眼鏡」の2曲が収録のほか、新曲3曲が収録予定だ。

2nd E.P「ASOVIVA!!!」

【発売日】2026年3月25日（水）

【商品形態／品番】

・通常盤（一般流通商品）／PCCG-02497

・ハンズ限定盤（FC会員＆きゃにめ限定商品）／SCCG-00192

【価格】

ハンズ限定盤：6,500円（税込） / 通常盤：3,000円（税込）

【収録曲】

全5曲（We Can Do!! 星眼鏡 他新録3曲）

【ハンズ限定盤特典】

・ハンズ限定盤特別仕様

・限定グッズ付属 ※詳細後日解禁

【共通特典】

・特典Blu-ray [Music Video＋Making Movie]

「We Can Do!!」／石原夏織

作詞：つむぎしゃち 作曲：久下真音、つむぎしゃち 編曲：久下真音

2026年1月8日（木）0：00〜 配信リリース

配信リンクはこちら：https://lnk.to/we_can_do

「星眼鏡」／石原夏織

作詞：児玉雨子氏 作曲・編曲：佐藤純一氏（fhána）

2026年1月8日（木）0：00〜 配信リリース

配信リンクはこちら：https://lnk.to/hoshi_megane