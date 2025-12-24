石原夏織、2nd E.P「ASOVIVA!!!」発売決定
石原夏織の2nd EP「ASOVIVA!!!」（読み：アソビバ）が、2026年3月25日(水)にリリースされることが発表された。
発表に合わせて、遊び心溢れる最新のアーティスト写真も公開。
「ASOVIVA!!!」は“遊び場”と“VIVA”を掛け合わせた造語であり、お祭り感とキュートさを融合させ、明るく賑やかな世界観をベースに、リスナーの遊び場となるような想いが込められている。心が踊りだす、キュートでポップな新体験を届けるべく、カラフルで賑やかなポップカルチャーを濃縮したEPとなる。
ポップでテンポ感のある楽曲を中心に構成された今作は、2026年1月から放送のTVアニメ『魔王の娘は優しすぎる!!』オープニングテーマ「We Can Do!!」、TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』エンディングテーマ「星眼鏡」の2曲が収録のほか、新曲3曲が収録予定だ。
2nd E.P「ASOVIVA!!!」
【発売日】2026年3月25日（水）
【商品形態／品番】
・通常盤（一般流通商品）／PCCG-02497
・ハンズ限定盤（FC会員＆きゃにめ限定商品）／SCCG-00192
【価格】
ハンズ限定盤：6,500円（税込） / 通常盤：3,000円（税込）
【収録曲】
全5曲（We Can Do!! 星眼鏡 他新録3曲）
【ハンズ限定盤特典】
・ハンズ限定盤特別仕様
・限定グッズ付属 ※詳細後日解禁
【共通特典】
・特典Blu-ray [Music Video＋Making Movie]
「We Can Do!!」／石原夏織
作詞：つむぎしゃち 作曲：久下真音、つむぎしゃち 編曲：久下真音
2026年1月8日（木）0：00〜 配信リリース
配信リンクはこちら：https://lnk.to/we_can_do
「星眼鏡」／石原夏織
作詞：児玉雨子氏 作曲・編曲：佐藤純一氏（fhána）
2026年1月8日（木）0：00〜 配信リリース
配信リンクはこちら：https://lnk.to/hoshi_megane
関連リンク
◆石原夏織 オフィシャルサイト
◆石原夏織 オフィシャルX
◆石原夏織 オフィシャルInstagram
◆石原夏織 オフィシャルYouTube
◆石原夏織 Streaming