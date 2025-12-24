２４日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、冒頭で男子ゴルフで国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げた尾崎将司さん（享年７８）が２３日、Ｓ状結腸がん（ステージ４）のため死去したことを伝えた。

コメンテーターで出演のフリーアナウンサー・古舘伊知郎氏は司会の石井亮次アナに「レジェンド中のレジェンドでしたね」と言われると「もう１９７０年代からよみがえってきちゃいますね。本当にすごい人でしたよね」とポツリ。

「考えてみたら、社会現象です。あのヘアスタイル一つが大流行して子供まで襟足が長いジャンボさんのようなヘアスタイルが流行ったし。全国のそんなに大きくない『尾崎さん』のあだ名もジャンボになった。本当に尾崎さん現象」と続けると「青木（功）さんがいて、中島（常幸）さんがいて、ＡＯＮ。この三羽ガラスで世界の青木、日本の尾崎って言われて、ツアーを総なめにするという。いや〜、あの時代は帰ってこないんだなと思いますね」と、しみじみ話した。

さらに「７０年代にバリバリだった自分を知っているのに、その若き自分と対立するくらいに向き合わないと、新たな９０年代の活躍とか、それからもっとお年を召してからの活躍ってキープできないじゃないですか？ だから、かつての自分を裏切るぐらいの闘いをする。かつての自分に挑むという、このアプローチがすごいですよね。昔の良さにあぐらをかかないんですもん」と称賛していた。