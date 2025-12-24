²£ÉÍ£Æ£Í¡¢»¥ËÚ¤«¤é£Í£Æ¶áÆ£Í§´î¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡²£ÉÍ£Æ£Í¤Ï£²£´Æü¡¢»¥ËÚ¤Î£Í£Æ¶áÆ£Í§´î¤Î´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Éð´ï¤Î¥µ¥¤¥É¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢ÆüÂç¡¢²£ÉÍ£Æ£Ã¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£´Ç¯¤«¤é»¥ËÚ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢£Ê£±¤À¤Ã¤¿Æ±Ç¯¤Ï£²£¹»î¹ç¤Ç£µÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££Ê£²¤À¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï£³£²»î¹ç¤Ç£µÆÀÅÀ£µ¥¢¥·¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¶áÆ£¤Ï¡ÖÎò»Ë¤¢¤ë¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤òµÛ¼ý¤·¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£